ФСБ предупредила новосибирцев об антитеррористических учениях на автовокзале, об этом сообщает пресс-служба управления силового ведомства по Новосибирской области.

«Мероприятия проводятся в целях отработки механизма применения антитеррористических мер по предотвращению возможной чрезвычайной ситуации на объекте наземного пассажирского транспорта. Учение состоится в утренние часы и не повлияет на повседневный режим работы автовокзала», — рассказали в ФСБ.

Силовики просят граждан с пониманием отнестись к учениям и выполнять требования сотрудников.

«Рекомендуется воздерживаться от действий, влекущих за собой нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений», — добавили контрразведчики.