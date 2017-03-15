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12:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ФСБ предупредила новосибирцев об антитеррористических учениях на автовокзале

Учения пройдут утром и не повлияют на режим работы автовокзала, рассказали в пресс-службе.

Источник: РИА "Новости"

ФСБ предупредила новосибирцев об антитеррористических учениях на автовокзале, об этом сообщает пресс-служба управления силового ведомства по Новосибирской области.

«Мероприятия проводятся в целях отработки механизма применения антитеррористических мер по предотвращению возможной чрезвычайной ситуации на объекте наземного пассажирского транспорта. Учение состоится в утренние часы и не повлияет на повседневный режим работы автовокзала», — рассказали в ФСБ.

Силовики просят граждан с пониманием отнестись к учениям и выполнять требования сотрудников.

«Рекомендуется воздерживаться от действий, влекущих за собой нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений», — добавили контрразведчики.

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