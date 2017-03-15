ФСБ предупредила новосибирцев об антитеррористических учениях на автовокзале
Учения пройдут утром и не повлияют на режим работы автовокзала, рассказали в
Учения пройдут утром и не повлияют на режим работы автовокзала, рассказали в
ФСБ предупредила новосибирцев об антитеррористических учениях на автовокзале, об этом сообщает
«Мероприятия проводятся в целях отработки механизма применения антитеррористических мер по предотвращению возможной чрезвычайной ситуации на объекте наземного пассажирского транспорта. Учение состоится в утренние часы и не повлияет на повседневный режим работы автовокзала», — рассказали в ФСБ.
Силовики просят граждан с пониманием отнестись к учениям и выполнять требования сотрудников.
«Рекомендуется воздерживаться от действий, влекущих за собой нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений», — добавили контрразведчики.