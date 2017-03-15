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13:36 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми запретили использование воды из родников

Причиной стало обнаружение в воде антигена вирусного гепатита А.

В Перми запрещено использование воды из родников. Вблизи дома № 37 по улице Водников в Кировском районе обнаружен антиген вирусного гепатита А. Зараза выявлена в пробах, взятых из родника 10 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Главе города Перми выдано предписание о принятии незамедлительных мер по приостановлению использования населением воды из родников, расположенных в районе дома № 37 по улице Водников и информирования граждан об опасности употребления воды из вышеуказанных родников в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что зоны питания родников не установлены и не защищены от негативного воздействия внешних факторов, особенно в период весеннего паводка, а качество воды в родниках отличается нестабильностью по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Напомним, осенью 2016 года в пермском крае объявили о неблагополучной ситуации по заболеваемости вирусным гепатитом А. Наиболее высокие показатели наблюдались в пермском районе и Перми. Краевой центр оказался на грани карантина, поскольку уровень заболеваемости превысил прошлогодние показатели в семь раз.

Добавим, гепатит А — кишечная инфекция, заражение которой связано с низким уровнем санитарии и гигиены. Вирус гепатита А передается с зараженными продуктами, водой, через предметы быта. Чтобы предотвратить заболевание, следует соблюдать правила гигиены и в домашних условиях: мыть руки перед едой, после посещения туалета; пить только кипяченую воду; мыть овощи и фрукты.

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