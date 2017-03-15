Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Захарченко ответил на запрет Киевом грузового сообщения с ДНР
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
16:00 (мск), источник: ИА REGNUM

«Барракуда» для дайвинга: на Дону создана уникальная инвалидная коляска

В Ростовской области создана уникальная инвалидная коляска для подводного погружения.

Автором изобретения под названием «Барракуда» стал известный далеко за пределами донской земли парапутешественник из Таганрога Игорь Скикевич. По его словам, разработка уже заинтересовала археологов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Подводная управляемая модель была создана в домашних условиях. В этом Игорю Скикевичу помогла техник-дизайнер Диана Ларина. Перед тем как поставить двигатели, их протестировали в наполненной ванне. Установить можно как односкоростные двигатели, так и двухскоростные.

Но в море погружаться на такой коляске для дайвинга пока нельзя, так как нужны двигатели не китайского производства. Игорь Скикевич надеется на интерес к своему изобретению со стороны инвесторов. Пока коляска прошла успешный тест в бассейне. Все нюансы были учтены и доработаны.

Само по себе изобретение очень простое, сборка занимает всего лишь три минуты. Состоит конструкция из двух крыльев и каркаса. Игорь Скикевич утверждает, что, перемещаясь в воде, коляска позволяет сделать трюки высшего пилотажа.

«Документ из патентного бюро получен, экспертиза пройдена. Аналогов такой инвалидной коляски в мире нет. Существует экземпляр только заводского производства в Великобритании. Коляска английского производства управляется с помощью ног. Но как это возможно, если нет ног? Этой коляской можно манипулировать и и людям, перенесшими ампутацию», — подчеркнул автор изобретения.

Скикевич представил видеоматериалы, которые подтверждают функциональность средства передвижения. Также коляску можно оснастить фотоаппаратом и видеокамерой для подводной съёмки.

Отметим, Игорь Скикевич в 2015 году на инвалидной коляске автостопом посетил 55 городов. Своё путешествие он посвятил 70-летию Великой Победы. Старт таганрожец взял в городе-герое Севастополе, а завершил экспедицию на Курильских островах, преодолев более 20 тыс. километров. Скикевич провёз с собой копию Знамени Победы и в каждом городе отдавал дань памяти павшим воинам у братских могил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь