«Барракуда» для дайвинга: на Дону создана уникальная инвалидная коляска

Автором изобретения под названием «Барракуда» стал известный далеко за пределами донской земли парапутешественник из Таганрога Игорь Скикевич. По его словам, разработка уже заинтересовала археологов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Подводная управляемая модель была создана в домашних условиях. В этом Игорю Скикевичу помогла техник-дизайнер Диана Ларина. Перед тем как поставить двигатели, их протестировали в наполненной ванне. Установить можно как односкоростные двигатели, так и двухскоростные.

Но в море погружаться на такой коляске для дайвинга пока нельзя, так как нужны двигатели не китайского производства. Игорь Скикевич надеется на интерес к своему изобретению со стороны инвесторов. Пока коляска прошла успешный тест в бассейне. Все нюансы были учтены и доработаны.

Само по себе изобретение очень простое, сборка занимает всего лишь три минуты. Состоит конструкция из двух крыльев и каркаса. Игорь Скикевич утверждает, что, перемещаясь в воде, коляска позволяет сделать трюки высшего пилотажа.

«Документ из патентного бюро получен, экспертиза пройдена. Аналогов такой инвалидной коляски в мире нет. Существует экземпляр только заводского производства в Великобритании. Коляска английского производства управляется с помощью ног. Но как это возможно, если нет ног? Этой коляской можно манипулировать и и людям, перенесшими ампутацию», — подчеркнул автор изобретения.

Скикевич представил видеоматериалы, которые подтверждают функциональность средства передвижения. Также коляску можно оснастить фотоаппаратом и видеокамерой для подводной съёмки.