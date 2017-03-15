Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лукашенко: Евросоюз надо сохранить чего бы это они стоило
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
17:31 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде работает горячая линия по вопросам качества и безопасности продуктов питания

В Волгоградской области вопросам качества и безопасности продуктов уделяется пристальное внимание.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Яркие упаковки, самые разные вкусы. И если смотреть только на крупные надписи на этикетках, то большинство продуктов, по версии производителей, натуральные. Однако специалисты рекомендуют всегда присматриваться к тому, что написано мелким шрифтом. В составе — добавки, красители, стабилизаторы. Сегодня технологи настолько овладели искусством оформлять продукт, что и цвет у масла вполне натуральный, и запах. Но профессионалов не обманешь.

Марина Астахова, лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: «В этом масле, которое у нас желтого цвета, хоть какой-то жир присутствует, а здесь уже ставится под сомнение, что здесь присутствует молочный жир. В масле он должен быть обязательно».

По словам специалистов, молочный жир способствует правильному обмену веществ, укрепляет сосуды. Кроме того, это источник кальция. А если его в составе нет….

Наталья Павлова, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: «Сказать, что это опасно, что вы скушаете и отравитесь, конечно, нет. Но вы не получите того, что должны получить, приобретая масло сливочное высшего сорта».

По словам экспертов, молочные продукты сегодня одни из самых фальсифицированных. Они упакованы, и поэтому визуально их сложно оценить. Иногда даже дежурная проверка срока годности подводит.

Людмила Попова, жительница Волгограда: «Я смотрю всегда на дату изготовления и производителя, конечно. Потому что продукты сейчас надо выбирать и выбирать. Сегодня муж поел, употреблял молоко — какая-то сыпь появилась».

Специалисты советуют: продукты стоит покупать в проверенных магазинах, которые себя уже зарекомендовали. Необходимо обращать внимание не только на состав, срок годности, но и на условия хранения. Производство по ГОСТу, говорят эксперты, гарант безопасности. Следует учитывать и тот факт, что высокая цена — не показатель качества.

Татьяна Палей, заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области: «Цена не является показателем качества, согласимся. Есть в торговых сетях свои собственные бренды, на которые нет наценки. Мы проверяли. Брали продукцию, которая идет без наценки, и, в принципе, качество соответствует нормативным документам».

Если товар некачественный, покупатель всегда может обратиться в управление Роспотребнадзора. До 27 марта в регионе будет работать горячая линия по вопросам безопасности продуктов. Для оперативного реагирования службы можно также оставить обращение на сайте организации и разместить фото или видео некачественного товара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Москва и Берлин согласовали дату визита Меркель
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Украина готовит санкции против «дочек» российских банков
Министр спорта осудил выступление россиян под нейтральным флагом
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь