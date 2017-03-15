В Волгограде работает горячая линия по вопросам качества и безопасности продуктов питания

Яркие упаковки, самые разные вкусы. И если смотреть только на крупные надписи на этикетках, то большинство продуктов, по версии производителей, натуральные. Однако специалисты рекомендуют всегда присматриваться к тому, что написано мелким шрифтом. В составе — добавки, красители, стабилизаторы. Сегодня технологи настолько овладели искусством оформлять продукт, что и цвет у масла вполне натуральный, и запах. Но профессионалов не обманешь.

Марина Астахова, лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: «В этом масле, которое у нас желтого цвета, хоть какой-то жир присутствует, а здесь уже ставится под сомнение, что здесь присутствует молочный жир. В масле он должен быть обязательно».

По словам специалистов, молочный жир способствует правильному обмену веществ, укрепляет сосуды. Кроме того, это источник кальция. А если его в составе нет….

Наталья Павлова, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: «Сказать, что это опасно, что вы скушаете и отравитесь, конечно, нет. Но вы не получите того, что должны получить, приобретая масло сливочное высшего сорта».

По словам экспертов, молочные продукты сегодня одни из самых фальсифицированных. Они упакованы, и поэтому визуально их сложно оценить. Иногда даже дежурная проверка срока годности подводит.

Людмила Попова, жительница Волгограда: «Я смотрю всегда на дату изготовления и производителя, конечно. Потому что продукты сейчас надо выбирать и выбирать. Сегодня муж поел, употреблял молоко — какая-то сыпь появилась».

Специалисты советуют: продукты стоит покупать в проверенных магазинах, которые себя уже зарекомендовали. Необходимо обращать внимание не только на состав, срок годности, но и на условия хранения. Производство по ГОСТу, говорят эксперты, гарант безопасности. Следует учитывать и тот факт, что высокая цена — не показатель качества.

Татьяна Палей, заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области: «Цена не является показателем качества, согласимся. Есть в торговых сетях свои собственные бренды, на которые нет наценки. Мы проверяли. Брали продукцию, которая идет без наценки, и, в принципе, качество соответствует нормативным документам».

Если товар некачественный, покупатель всегда может обратиться в управление Роспотребнадзора. До 27 марта в регионе будет работать горячая линия по вопросам безопасности продуктов. Для оперативного реагирования службы можно также оставить обращение на сайте организации и разместить фото или видео некачественного товара.