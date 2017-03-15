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14:02 (мск), источник: Pro Город Самара

На бульваре Металлургов хотят сделать амфитеатр и обустроить площадку для картинга

В Самаре подвели итоги конкурса проектов по благоустройству пешеходного бульвара на проспекте Металлургов в границах улиц Марии Авейде, Алма-Атинской и проезжей части проспекта Металлургов.

Приз в размере 100 тысяч рублей получил авторский коллектив в составе Нины Степиной, Анны Гасловой и Кирилла Никонова. Они предложили обустроить бульвар и прилегающие к нему площадь имени Мочалова и сквер перед проходной металлургического завода как зону для отдыха и спортивных занятий. Их проект предполагает установку четырех видов скамеек, выставочных стендов, павильонов и арок, а также обустройство амфитеатра и территории для бега и картинга летом и катка и лыжни зимой, пишет «Самарская газета».

 — Проспект Металлургов тесно связан с героической трудовой историей нашего города. Нам очень хотелось бы, чтобы это место напоминало современным самарцам о подвигах старшего поколения. Очень важно не просто навести порядок на этой территории, но подчеркнуть ее уникальность, ее особую значимость. Надеюсь, что обновленный бульвар станет местом притяжения не только для жителей города, но и для гостей, — отметил глава Самары Олег Фурсов.

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