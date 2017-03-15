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14:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Смертность от рака снизилась

В Челябинской области показатель уменьшился впервые за несколько лет.

В Челябинской области снизилась смертность от онкологических заболеваний.

Этот показатель уменьшился впервые за несколько лет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, за 2016 год смертность от рака сократилась на полтора процента. Также незначительно понизился и уровень заболеваемости.

«В 2016 году специалисты зафиксировали 15,3 тыс. впервые зарегистрированных случаев онкозаболеваний (в 2015 году — 16,2 тысячи). Преобладают опухоли легких, трахеи и бронхов — 10,5%, молочной железы — 10,8%, предстательной железы — 8%. Рак легкого в структуре злокачественных новообразований у мужчин составляет 18,2%, у женщин — 3,8%. Опухоли желудка у женщин занимают 5,1%, в то время как у мужчин — 7,8%. Все другие локализации не отличаются существенно», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.

Вместе с тем, чтобы выявить злокачественные опухоли на ранней стадии, на Южном Урале организовали сеть смотровых кабинетов — 98 женских и 65 мужских. Также выросло и количество специализированных мест в стационарах — до 1244, что составляет около четырех койкомест на 10 тыс. населения — выше общего показателя по России. Кроме того, продолжается активная работа по созданию кластера ядерной медицины.

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