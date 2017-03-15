Жители Свердловской области стали в 2,5 раза чаще жаловаться на интернет-магазины — Роспотребнадзор
Екатеринбург. 15 марта.
Екатеринбург. 15 марта.
«Мы видим тенденцию к увеличению числа жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли. Если сравнивать с 2014 годом, то количество жалоб выросло в 2,5 раза», — сказала Т. Шулешова на
Так, в 2016 году в региональное управление Роспотребнадзора поступило 279 жалоб на
«При этом значительная часть обращений ежегодно направляется в правоохранительные органы, поскольку в обращениях часто содержится указание на признаки мошеннических действий со стороны интернет-магазина», — отметила Т. Шулешова.
По ее словам, в основном потребители недовольны покупкой в интернете компьютеров, сотовых телефонов и бытовой техники. Она добавила, что жалобы чаще всего касаются несвоевременной доставки, недостаточной информации о товаре, не соответствия покупки характеристикам, указанным на сайте, а также того, что недостатки товара становятся заметны только во время использования.
По словам начальника Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Ирины Короленко, жители региона стали чаще обращаться за консультациями по вопросам покупки товаров в
«В течение 2016 года было оказано 388 консультаций по вопросам дистанционной продажи товаров. По сравнению с прошлым годом количество консультаций увеличилось на 21%. И динамика обращений за последние пять лет также показывает, что с каждым годом данная сфера развивается, поэтому количество консультаций увеличивается», — пояснила И. Короленко.
Она отметила, что специалисты центра в течение 2016 года помогли подготовить потребителям 15 претензий к