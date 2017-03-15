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13:41 (мск), источник: Интерфакс

Жители Свердловской области стали в 2,5 раза чаще жаловаться на интернет-магазины — Роспотребнадзор

Екатеринбург. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Роспотребнадзор отмечает значительный рост жалоб среди жителей Свердловской области при покупках в интернет-магазинах, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Шулешова.

«Мы видим тенденцию к увеличению числа жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли. Если сравнивать с 2014 годом, то количество жалоб выросло в 2,5 раза», — сказала Т. Шулешова на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в среду.

Так, в 2016 году в региональное управление Роспотребнадзора поступило 279 жалоб на интернет-магазины.

«При этом значительная часть обращений ежегодно направляется в правоохранительные органы, поскольку в обращениях часто содержится указание на признаки мошеннических действий со стороны интернет-магазина», — отметила Т. Шулешова.

По ее словам, в основном потребители недовольны покупкой в интернете компьютеров, сотовых телефонов и бытовой техники. Она добавила, что жалобы чаще всего касаются несвоевременной доставки, недостаточной информации о товаре, не соответствия покупки характеристикам, указанным на сайте, а также того, что недостатки товара становятся заметны только во время использования.

По словам начальника Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Ирины Короленко, жители региона стали чаще обращаться за консультациями по вопросам покупки товаров в интернет-магазинах.

«В течение 2016 года было оказано 388 консультаций по вопросам дистанционной продажи товаров. По сравнению с прошлым годом количество консультаций увеличилось на 21%. И динамика обращений за последние пять лет также показывает, что с каждым годом данная сфера развивается, поэтому количество консультаций увеличивается», — пояснила И. Короленко.

Она отметила, что специалисты центра в течение 2016 года помогли подготовить потребителям 15 претензий к интернет-магазинам. «Подано четыре исковых заявления. Сумма предотвращенного вреда потребителю составила 611 тыс. рублей», — сказала И. Короленко.

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