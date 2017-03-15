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13:49 (мск), источник: Новости Перми

Самой глубокой подводной пещере России грозит опасность

Пещера-рекордсмен была обнаружена в Голубом озере совсем недавно. Ученые заявили, что из-за стоков шахты «Скальная», экологическая обстановка в ней может ухудшиться.

По словам ученых ПГНИУ, самой глубоководной пещере России, которая находится в Голубом озере Пермского края, грозит экологическая опасность.

— Само озеро — это продолжение реки Глухой. Ее исток расположен у поселка Скальный и уходит на 5,5 км под известняковую скалу. На протяжении 15 лет в реку поступают стоки породного отвала шахты «Скальная». Они содержат слабо концентрированную серную кислоту, которая образуется в результате реакции пирита и воды. В ближайшее время вновь ожидается выход кислых шахтных вод, что может привести к резкому ухудшению экологической обстановки уникального гидрогеологического объекта, — сказал заместитель директора Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Ученые географического факультета и Естественнонаучного института ПГНИУ займутся экологической оценкой и реабилитацией Голубого озера и в целом территории Кизеловского угольного бассейна.

Напомним, самая глубокая подводная пещера была открыта спелеологами 11—12 марта. Его глубина составила 88 м.

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