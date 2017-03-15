Самой глубокой подводной пещере России грозит опасность

По словам ученых ПГНИУ, самой глубоководной пещере России, которая находится в Голубом озере Пермского края, грозит экологическая опасность.



— Само озеро — это продолжение реки Глухой. Ее исток расположен у поселка Скальный и уходит на 5,5 км под известняковую скалу. На протяжении 15 лет в реку поступают стоки породного отвала шахты «Скальная». Они содержат слабо концентрированную серную кислоту, которая образуется в результате реакции пирита и воды. В ближайшее время вновь ожидается выход кислых шахтных вод, что может привести к резкому ухудшению экологической обстановки уникального гидрогеологического объекта, — сказал заместитель директора Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.



Ученые географического факультета и Естественнонаучного института ПГНИУ займутся экологической оценкой и реабилитацией Голубого озера и в целом территории Кизеловского угольного бассейна.



Напомним, самая глубокая подводная пещера была открыта спелеологами 11—12 марта . Его глубина составила 88 м.