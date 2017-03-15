Кубанская детская больница попала в список лучших медучреждений страны

Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Рейтинг составляется каждый год в рамках федерального проекта «Национальный знак качества». Лауреаты определяются, в том числе, и с учетом общественного мнения: в каждом федеральном округе страны проводятся независимые опросы. Цель конкурса — оценить качество оказываемых услуг в российских больницах и поликлиниках, а также выявить среди них самые лучшие.

В этом году в число лауреатов национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ» вошла Краснодарская детская краевая клиническая больница.

Как отметили в министерстве здравоохранения Кубани, в этом медучреждении ежегодно получают стационарное лечение 30 тысяч детей, а поликлинические отделения обеспечивают более 350 тысяч посещений. Клиника является единственным в крае многопрофильным учреждением, оказывающим высокоспециализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь миллионному детскому населению региона и женщинам с осложненными беременностями.