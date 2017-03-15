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13:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мокрый снег ожидается в Краснодарском крае

Краснодар, 15 марта, KrasnodarMedia. Мокрый снег ожидается в ближайшие два дня на Кубани.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре осадки прольются дождем и будет до 12 тепла. Дожди синоптики прогнозируют до субботы. А вот в горной местности Краснодарского края будет ветрено, заморозки до минус 3 ночью и мокрый снег, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.

В Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха днем 10−12° выше нуля. Такой же температура воздуха останется в ближайшие дни, дожди будут идти в кубанской столице до субботы включительно.

В Краснодарском крае местами кратковременный дождь, возможна гроза, в южной половине местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер восточных направлений 2−7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 8−13°.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6−11 м/с местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха днем 9−14°.

В последующие двое суток в крае местами будети дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных населенных пунктах сильные осадки. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2−7° тепла, в воскресенье 17 марта в юго-восточных районах при прояснении до -3°; днем 7−12° тепла.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8°, днем 8−13°.

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