Мокрый снег ожидается в Краснодарском крае
Краснодар, 15 марта, KrasnodarMedia. Мокрый снег ожидается в ближайшие два дня на Кубани.
Краснодар, 15 марта, KrasnodarMedia. Мокрый снег ожидается в ближайшие два дня на Кубани.
В Краснодаре осадки прольются дождем и будет до 12 тепла. Дожди синоптики прогнозируют до субботы. А вот в горной местности Краснодарского края будет ветрено, заморозки до минус 3 ночью и мокрый снег, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.
В Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха днем 10−12° выше нуля. Такой же температура воздуха останется в ближайшие дни, дожди будут идти в кубанской столице до субботы включительно.
В Краснодарском крае местами кратковременный дождь, возможна гроза, в южной половине местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер восточных направлений 2−7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 8−13°.
На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6−11 м/с местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха днем 9−14°.
В последующие двое суток в крае местами будети дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных населенных пунктах сильные осадки. Ветер
На Черноморском побережье местами дождь. Ветер