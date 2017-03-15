Морской котик прибыл в порт на носу корабля
В сети появилось видео, на котором изображен морской котик, приплывший в порт Мельбурна на носовой бульбе корабля.
В сети появилось видео, на котором изображен морской котик, приплывший в порт Мельбурна на носовой бульбе корабля.
Короткое видео, снятое неизвестным автором 13 марта, было размещено на странице австралийского телеканала 7 News в «Фейсбуке» и получило более 260 тысяч просмотров.
По информации телеканала, судно направлялось со стороны океана в устье реки Ярра. В какой момент котик оказался на его носу, неизвестно. Некоторые комментаторы в шутку обвинили животное в попытке проникнуть в Австралию нелегальным путем и призвали к его депортации.