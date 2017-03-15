Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Климкин назвал РФ посмешищем для всего мира из-за суда в Гааге
Фото Путина без рубашки, облетевшая мир
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Пьяный Порошенко показывается в совершенно непотребном виде – СМИ
РФ дает Лукашенко 14 дней: сценарий Майдана в РБ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
13:38 (мск), источник: Вести.Ру

Морской котик прибыл в порт на носу корабля

В сети появилось видео, на котором изображен морской котик, приплывший в порт Мельбурна на носовой бульбе корабля.

Короткое видео, снятое неизвестным автором 13 марта, было размещено на странице австралийского телеканала 7 News в «Фейсбуке» и получило более 260 тысяч просмотров.

По информации телеканала, судно направлялось со стороны океана в устье реки Ярра. В какой момент котик оказался на его носу, неизвестно. Некоторые комментаторы в шутку обвинили животное в попытке проникнуть в Австралию нелегальным путем и призвали к его депортации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний Госдумы без Жириновского
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь