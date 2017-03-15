Прокуратура проверила баню со слоганом «Освенцим отдыхает»

Александр Лысак, корреспондент: «Лес на окраине Новосибирска. Одно из любимых мест отдых горожан. Здесь собирают грибы, жарят шашлыки. Кто бы мог подумать, что через 72 года после Великой Отечественной войны именно здесь будут искать след военной разведки третьего рейха».

В новом тысячелетии Абвером стала… баня в Кировском районе. Здесь настолько жарко, что «Освенцим отдыхает». Такой слоган разместили на сайте парной. Вывесок на деревянной постройке нет. Дверь съемочной группе открыл мужчина. Представился сторожем. Сторож Вячеслав поразительно похож на другого Вячеслава — Боева — хозяина бани. Который на своей странице в соцсети пишет, что живет в этом домике. В перерывах между созданием рекламных слоганов регулярно охотится. Проверка прокуратуры и росрыболовства. Оказывается баня не что иное, как маломерное судно. Сравнение с Освенцимом тоже проверяли. На экстремизм. Результаты — лишь после официального запроса. Сегодня сайт бани не работает. Впрочем, в самой парной громко играет музыка. Скандальное название убрали. Да и сама парная сменила название на «АБВЦД».