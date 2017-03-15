Кубань готовится к весеннему половодью

Нужно убедиться собственными глазами, что все под контролем. На мосту установили датчик. В круглосуточном режиме он передает в Единый центр мониторинга картину водного течения. Если пора бить тревогу — населению тут же дадут об этом знать.

— Пока все стабильно. В горах снега накоплено не так много. Дождей сильных не было. Почва готова принять всю талую воду. Дожди тоже. Как видите — стабильно все, — говорит Игорь Копытков, ведущий специалист отдела наблюдений ЧС по Краснодарскому краю.

Но стабильность — явление временное. Половодье для Краснодарского края — явление регулярное.

С начала весны спасатели держат руку на пульсе, наблюдательные посты в боевой готовности. В регионе около 200 пунктов мониторинга рек. В основном — на территории Черноморского побережья, юго-востока и юго-запада Кубани. Там, где паводки застают врасплох. И самые хитрые, рассказывают спасатели, горные реки.

Прозрачная вода в реке признак того, что местные жители могут ничего опасаться. Но если в горах пойдет ливень, за считанные часы спокойная речка превратится в бушующий поток, который сметает все на своем пути, даже деревья.

В зоне риска Апшеронский, Абинский, Мостовский, Отрадненский, Лабинский районы. Вероятен разлив реки Мзымта в Сочи. Снег на склонах гор с началом потепления еще только начинает превращаться в большую воду.

— А вот дожди, выпадающие во время половодья, могут усугубить ситуацию, а уровень подняться еще выше. На реках в это время повышенный фон, если дожди выпадают на большой площади, ливни во время половодья — может у нас развиться ситуация как это было в 2002 году, когда осадки вызвали катастрофическое наводнение на Кубани, — рассказал Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю.