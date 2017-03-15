Из-за ложного диагноза новосибирец не может сдавать кровь и помогать людям

Сергей не смог помочь девушке, которая попала в аварию. Кровь не приняли — огорошив — у вас гепатит С. В базе доноров эта информация уже 5 лет. Молодой человек вспомнил — действительно — в 2012-м сдавал кровь для матери друга.

Сергей Юрченко: «Почему они не сообщили сразу… Они и не планировали — я сам узнал об этом. Если бы я не ходил сдавать кровь, я бы вообще об этом не узнал».

Шок — диагноз не из легких. В этот же день побежал сдавать анализы, к вечеру были готовы результаты. Отсутствие диагноза подтвердил и инфекционист из поликлиники. Сергей вздохнул с облегчением. И через несколько месяцев снова отправился в центр крови. Со справками — о том, что здоров. Но никто молодого человека слушать не стал. Сказали — как отрезали.

Сергей Юрченко: «Сказали, что донором вы являться не можете — не важно — это был положительный результат или ложно-положительный».

Так ответить пациентам могли полгода назад. Сегодня Сергея ждут в центре крови. С новым заключением специалистов о том, что он здоров. Если справки действительны — то молодого человека восстановят в донорстве. Новые правила приняты в регионе несколько месяцев назад.

Константин Хальзов, главный врач Новосибирского центра крови: «Это приказ министерства здравоохранения Новосибирской области. Это стало возможным после того, как мы объединили инфекционную службу со службой СПИД. И уже в течение полугода этот приказ существует. До этого механизма возврата донорства не было».

Сергей в центр крови собирается в ближайшие дни. Возврат в донорство для него не просто реабилитация, а возможность вновь быть полезным людям, спасать чужие жизни.