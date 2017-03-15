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15:25 (мск), источник: Новый Калининград

В Россельхознадзоре приветствуют идею строительства забора на границе с Литвой из-за АЧС

Строительство забора между Калининградской областью и Литвой наверняка поможет в борьбе с распространением Африканской чумы свиней. Такое мнение высказал на пресс-конференции в среду глава регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Если эта стена действительно сдержит дикого кабана, для нас это будет подспорье», — заявил Иванов.

Напомним, в Литве за 2 года было зарегистрировано 405 вспышек африканской чумы свиней, за первую неделю 2017-го — 18 новых случаев. Сообщалось, что за 2016 год 96 случаев АЧС зафиксировали в Польше (как отмечалось на пресс-конференции в среду, с начала года поляки зарегистрировали 6 новых вспышек АЧС).

Также напомним, ранее появилась информация, что Литва намерена построить ограждение на границе с Калининградской областью. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 3,6 млн евро. Строительство забора протяженностью 45 км и высотой в 2,5 м намечено на весну этого года.

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