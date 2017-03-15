В Россельхознадзоре приветствуют идею строительства забора на границе с Литвой из-за АЧС
Строительство забора между Калининградской областью и Литвой наверняка поможет в борьбе с распространением Африканской чумы свиней. Такое мнение высказал на
Строительство забора между Калининградской областью и Литвой наверняка поможет в борьбе с распространением Африканской чумы свиней. Такое мнение высказал на
«Если эта стена действительно сдержит дикого кабана, для нас это будет подспорье», — заявил Иванов.
Напомним, в Литве за 2 года было зарегистрировано 405 вспышек африканской чумы свиней, за первую неделю 2017-го — 18 новых случаев. Сообщалось, что за 2016 год 96 случаев АЧС зафиксировали в Польше (как отмечалось на
Также напомним, ранее появилась информация, что Литва намерена построить ограждение на границе с Калининградской областью. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 3,6 млн евро. Строительство забора протяженностью 45 км и высотой в 2,5 м намечено на весну этого года.