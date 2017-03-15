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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге отложил рассмотрение иска против передачи Исаакия РПЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в среду отложил на 16 марта рассмотрение административного иска к городскому комитету имущественных отношений о признании незаконным распоряжения этого ведомства, которое позволяет передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по аналогичному иску. Горсуд Петербурга признал данное решение законным.

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В материалах дела не представлены доказательства нарушения прав истцов, заявила представитель ответчика, предложив прекратить производство по делу.

«Суд полагает, что отсутствуют основания для отложения, и полагает возможным объявить перерыв до завтрашнего дня для ознакомления сторон с материалами дела», — заявила судья Матусяк.

Ранее сообщалось, что суд 13 марта начал слушание административного иска четверых граждан, в том числе депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского, удовлетворив ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении в качестве заинтересованных лиц государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», РПЦ, Минкульта РФ, городского комитета по культуре, а также губернатора Георгия Полтавченко.

Как передает корреспондент РИА Новости, зал заседаний судьи Татьяны Матусяк не смог вместить и половины всех пришедших журналистов. В суд поступило ходатайство депутата Вишневского об отложении заседания в связи с его участием в среду в пленарном заседании городского Заксобрания.

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