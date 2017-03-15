Суд в Петербурге отложил рассмотрение иска против передачи Исаакия РПЦ

В материалах дела не представлены доказательства нарушения прав истцов, заявила представитель ответчика, предложив прекратить производство по делу.

«Суд полагает, что отсутствуют основания для отложения, и полагает возможным объявить перерыв до завтрашнего дня для ознакомления сторон с материалами дела», — заявила судья Матусяк.

Ранее сообщалось, что суд 13 марта начал слушание административного иска четверых граждан, в том числе депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского, удовлетворив ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении в качестве заинтересованных лиц государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», РПЦ, Минкульта РФ, городского комитета по культуре, а также губернатора Георгия Полтавченко.

Как передает корреспондент РИА Новости, зал заседаний судьи Татьяны Матусяк не смог вместить и половины всех пришедших журналистов. В суд поступило ходатайство депутата Вишневского об отложении заседания в связи с его участием в среду в пленарном заседании городского Заксобрания.