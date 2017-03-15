В Татарстане банки обратились в полицию из-за информационных атак

«От банковского сообщества к нам поступает такая информация, они действительно обращаются к нам с заявлениями — не только к нам, но и в другие подразделения, которые занимаются в частности IT-преступлениями. В наше подразделение официально обратились два банка», — сказал Сафиуллин журналистам.

По его словам, выявить первоначальный источник распространения данной информации достаточно сложно. «Мы на сегодняшний день проводим комплекс мероприятий с целью выявления лиц, которые занимаются этим. Конкретных лиц, которые именно целенаправленно распространили данную информацию, мы пока не установили», — добавил он.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор Банка». На фоне этого об информационных атаках на кредитные учреждения заявляли банки «Ак Барс» и «Спурт».