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14:17 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане банки обратились в полицию из-за информационных атак

КАЗАНЬ, 15 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. Два татарстанских банка обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать факты информационных атак на кредитные организации республики с целью дестабилизировать их работу, заявил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Ильдар Сафиуллин.

Источник: РИА "Новости"

«От банковского сообщества к нам поступает такая информация, они действительно обращаются к нам с заявлениями — не только к нам, но и в другие подразделения, которые занимаются в частности IT-преступлениями. В наше подразделение официально обратились два банка», — сказал Сафиуллин журналистам.

По его словам, выявить первоначальный источник распространения данной информации достаточно сложно. «Мы на сегодняшний день проводим комплекс мероприятий с целью выявления лиц, которые занимаются этим. Конкретных лиц, которые именно целенаправленно распространили данную информацию, мы пока не установили», — добавил он.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор Банка». На фоне этого об информационных атаках на кредитные учреждения заявляли банки «Ак Барс» и «Спурт».

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