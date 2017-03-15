«15 лет назад на меня смотрели большими глазами. Сейчас такого уже нет». Интервью Юлии Самойловой

В 2015-м Самойлова спела на концерте в Керчи — в Крым она въехала с территории России, таким образом нарушив украинский закон о территориальной целостности страны. Пустят ли ее в связи с этим в Киев, пока непонятно — Служба безопасности Украины ведет проверку. Журналистка «Медузы» Саша Сулим поговорила с Юлией Самоловой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.14814814814815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRjVlkbgoDn/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-12T20:52:00+00:00">Мар 12 2017 в 1:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Юлия Самойлова

— Как вы узнали о том, что будете участвовать на «Евровидении»? — Мне позвонили в конце февраля и предложили принять участие, точнее, спеть на Евровидении. Я была очень рада. Первая моя мысль: «Ничего себе! Наконец-то я дождалась». И мы начали заниматься. — О том, что вы поедете в Киев было решено еще в феврале? — Где-то в начале марта. — Иногда участника «Евровидения» выбирают с помощью зрительского голосования. Как проходил отбор в этом году? — Я не знаю, мне просто позвонили. Я ни в каких конкурсах не участвовала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Qu5kSWkZqOI?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Песня «Flame Is Burning», с которой Юлия Самойлова выступит на конкурсе Евровидение - 2017

— Когда вы впервые услышали песню, с которой будете выступать? — Примерно тогда же, когда и узнала, что еду на конкурс. Мне показали песню, и я ее начала потихоньку разбирать с педагогом по английскому. Там целая история. — Что за история? — Скажем так, я английский язык вообще не знаю. В школе, где я училась, к сожалению, не было педагога. Он появился только под конец моей учебы, и мы за два года, что успели, то и сделали. У меня почти ничего не уложилось в голове. — Над чем именно вы работаете с педагогом сейчас? — Над произношением. Когда я читаю текст — все хорошо, но как только я начинаю его пропевать — у песни такая специфика, что куплеты нужно очень быстро проговаривать и пропевать — здесь у меня и начинается беда. Но на подготовку у меня еще почти два месяца, думаю, все успеем. — Вы с детства занимаетесь музыкой, и, если я правильно поняла, у вас даже группа своя была? — Да, совершенно верно. Наша группа называлась «Терра Нова». Я даже не помню, сколько мне было лет, когда я ее создала. Я собрала материал, собрала парней, которые были все старше меня, и устроила кастинг. Выбирала тех, кто будет играть в моей группе, и выбрала я лучших из лучших. Это были клевые времена. — А что это была за музыка? — Рок-музыка. Можно сказать, альтернативный рок или русский рок —достаточно тяжелая музыка. — То есть вас больше тянет к такому музыкальному направлению? Или тянуло в тот момент, а сейчас вкусы изменились? — Меня и тянуло, и тянет до сих пор. Но и петь то, что я сейчас пою, меня тоже устраивает. Я в этом плане очень гибкая. Но и полным меломаном я назвать себя не могу. — Вы, как человек, который давно следит за «Евровидением», как оцениваете свою песню: она была сделана, чтобы понравиться таким же как вы поклонникам конкурса или в ней есть что-то неформатное? — Ничего неформального в ней нет. Эта песня для всех. Думаю, было бы смешно, если бы мне дали мега-модную песню, это было бы для меня неорганично, а так все пазлы складываются. Все сходится, и я думаю, что результаты будут очень хорошие. Мне очень понравилось то, что сделали авторы. — Юлия, после того, как стало известно, что именно вы поедете на «Евровидение», в прессе и соцсетях стали довольно подробно обсуждать вашу биографию. Когда дело доходит до описания причин вашей болезни, начинаются расхождения. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. — Я родилась абсолютно здоровым ребенком. У меня был наивысший балл среди тех, кто родился в тот день. Все было замечательно. Я хорошо развивалась, уже начинала вставать на ножки. А потом, когда мне было 11 месяцев, мне сделали прививку от полиомиелита, и вставать я перестала: мама меня поднимает, а у меня подкашиваются ножки. Мама сразу же побежала во все больницы, а ей там говорили: «Мамаша не переживайте, дня через 3−4 побежит опять». Но этого не случилось. Начали ходить по всем больницам, начали меня лечить от всего на свете. А я просто таяла на глазах. Когда мне было четыре года, родители написали письменный отказ от всех уколов, от всех прививок. Думаю, это спасло мне жизнь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.752016129032256% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/_lv72OG0SW/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дарья Кузнецова (@dashikikuz)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-12-22T09:55:37+00:00">Дек 22 2015 в 1:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Юлия Самойлова

— Как правильно называется ваш диагноз? — Амиотрофия Вердинга-Гофмана. Но вообще за всю мою жизнь мне ставили разные диагнозы, точно уже и не помню, я в этом как-то не копалась. Примечание «Медузы». При болезни Верднига-Гофмана, которая также называется спинальной мышечной атрофией, симптомы могут быть разными: некоторые дети в первые месяцы жизни выглядят здоровыми, затем они слабеют, но заболевание у них может развиваться гораздо медленнее, чем в том случае, если бы симптомы были с рождения. Спинальная мышечная атрофия развивается из-за определенных мутаций в генах; происходит это вне зависимости от внешних факторов. Среди осложнений прививки от полиомиелита нет риска развития генетических заболеваний. Людям со спинальной мышечной атрофией необходимо делать все прививки по календарю. — Это не наследственное заболевание? — Когда мне было 13 лет, родители ездили в Москву в русско-американский центр, чтобы сдать кровь и проверить, реально ли это заболевание генетическое. И у мамы, и у папы ничего подобного не нашли. Непонятно, что это вообще за болезнь. — За все это время так и не удалось в ней разобраться? — В том-то и дело, что нет. По идее ребята с этим заболеванием, к сожалению, очень часто болеют, в общем много у них проблем. У девочек проблемы с развитием женским, у меня не было таких проблем, слава богу. Может быть, мне просто повезло. Еще пишут, что у ребят с таким диагнозом, слишком мягкие руки. А я просто худая, и у меня очень сильное искривление позвоночника — всем остальным я болею крайне редко. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. — То есть вы до конца не уверены в точности диагноза, с которым живете? — Да, потому что, если почитать об этой болезни, там такие страхи: с каждым годом, чуть ли не с каждой секундой, все мышцы отмирают и человек в итоге не может ни дышать, ни глотать, ничего не может. У меня вроде бы все остановилось. — Ваше состояние стабильно? — Да. — Существует ли способ его улучшить, есть ли какое-то лечение? — Недавно я сделала операцию в Финляндии. Врачи подтвердили мой диагноз, по всем внешним признакам, все очень похоже на спинальную амиотрофию Вердинга-Гофмана. На данный момент эта болезнь неизлечима, можно только поддерживать это состояние, собственно, чем я в октябре и занялась. Мне сделали очень серьезную операцию на позвоночнике. Говорят, какое-то лекарство сделали, но оно пока не продается, его еще тестируют. — А врачи в Финляндии подтвердили, что болезнь развилась после прививки? — Да, только почему это произошло, никто сказать не может. Скорее всего, не всем можно делать эти прививки. Я была на одной передаче, на которой присутствовал иммунолог, и он подтвердил мои догадки. Чтобы выяснить подходит ли конкретному человеку эта прививка, нужно делать анализы, которые очень дорого стоят. (Не существует анализов, которые могли бы предсказать вероятность тяжелого осложнения от прививки у любого человека, но сбор анамнеза и осмотр позволяют избежать некоторых последствий. Проводить какие-то исследования до вакцинации не рекомендуется — прим. «Медузы»). — Думали ли вы использовать свое выступление на «Евровидение», в том числе, и для привлечения внимания к людям с таким заболеванием? — Безусловно, ведь когда я буду на этом конкурсе, меня увидят большое количество людей. Я изначально шла на сцену для того, чтобы показать, что нет ничего невозможного и то, что все люди способны на многое, не важно, с болезнью или без болезни. — Вы попали на телевидение после участия на проекте «Фактор А», как с тех пор изменилась ваша жизнь? — Да, именно этот проект мне открыл дорогу. Мне повезло, что меня заметила Алла Борисовна. Я рада, что мое исполнение ей понравилось. С тех пор меня стали приглашать на различные концерты и передачи. «Фактор А» — это некий фундамент моей карьеры.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EPPLdn1usJ4?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Финальное выступление Юлии Самойловой в шоу "Фактор А"

— Был ли у вас какой-то контракт с телеканалом «Россия»? — Никаких контрактов у меня вообще не было. У меня подписаны одностраничные соглашения со многими каналами на разрешение использовать мои видеозаписи и другие материалы. — Расскажите, действительно ли вы участвовали в концерте, который проходил на территории Крыма? — Да, совершенно верно. Я выступала в Керчи — так же, как и в любом другом городе, я ведь уже много где пела. Не помню точно, что это был за концерт. По-моему, на какую-то спортивную тему. Обычный концерт, все было в порядке, не знаю, что так всех задело это вообще. — Он был организован каким-то российским каналом? — Думаю, нет. Никаких логотипов я там не видела. — То есть для вас это была довольно типичная поездка? — Совершенно верно. Было легко, мы легко доехали, все было замечательно. — Знали ли вы тогда, что нарушаете закон о территориальной целостности Украины? — Конечно нет, я ехала туда так же, как в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!». Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове. — Служба безопасности Украины заявила, что будет проводить по этому делу проверку. Вас она уже каким-то образом коснулась? — Нет. Мне никто не звонил, ничего не спрашивал. Обычно мне звонят журналисты, задают какие-то вопросы. — А вы обсуждали с организаторами вашей поездки на «Евровидение» ситуацию, при которой вас не пустят на территорию Украины? — Нет, я не обсуждала. Я об этом даже не думала. Я просто готовлю песню. Я не знаю, как будет, так и будет. — Действительно ли весной 2014 года вы написали на свой странице во «ВКонтакте»: «Те, кто сейчас окопались у власти в Киеве, хотят сдать Украину Евросоюзу, а Украина нужна ЕС для установления враждебной границы с Россией», — а потом удалили запись? — Если честно, я даже не понимаю сути этих слов. Я, честное слово, даже такими терминами никогда не выражалась и этой темой не интересовалась. Я сама так даже написать не смогу, при всем своем большом желании. — Следили ли вы за обсуждением передачи «Минута славы»? Как относитесь к тому, что прозвучало из уст Владимира Познера и Ренаты Литвиновой? — Мы живем в свободной стране и имеем право высказывать любое мнение, и точно так же, мы имеем право выступать на любых мероприятиях. Мне вся эта ситуация кажется нелепой. На «Минуте славы» выступают и танцоры, и циркачи, и всякие фрики. Но если брать случай Евгения Смирнова, то комментировать его танец должен был, наверное, человек, который в танцах разбирается. Хотя я прекрасно понимаю, что этот конкурс — это развлекательное шоу. В нашей стране людей с ограниченными физическими возможностями начали совсем недавно показывать по ТВ. И люди, я думаю, просто к этому еще не привыкли. Не привыкли к тому, что надо отсечь болезнь и оценивать конкретно талант. Но мне кажется, что ситуация постепенно поменяется к лучшему. Это заметно даже по реакции людей на улице. Если 15 лет назад они смотрели на меня большими глазами, то сейчас такого уже нет. — А что, как вам кажется, необходимо поменять, в первую очередь, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями почувствовали себя комфортнее? — Я была во многих городах России и могу сказать, что далеко не везде у нас хорошие дороги. Там и обычному человеку не очень удобно ходить — можно ноги поломать. В Москве, в Питере, конечно, попроще. Но если заехать куда-нибудь в глубинку, там все очень грустно. Было бы замечательно, если бы дороги привели в порядок. В Сочи вот везде сделали скаты, подъемы — все супер, и мамочка с коляской может легко проехать, и сам человек на коляске. А вообще, я думаю, надо начать сначала самому к себе хорошо относиться, чтобы остальные начали хорошо относиться к тебе. Не требовать ничего — никто тебе не обязан. Если ты заявляешь о себе, как о равноправном члене общества, не надо кричать, что тебе все обязаны. — В ситуации с Евгением Смирновым многие обсуждали в том числе и те слова, которые использовало жюри для своих комментариев. Есть ли какие-то правильные и неправильные слова для людей с ограниченными физическими возможностями, и как можно научиться их подбирать? — Безусловно, они есть. Например, если мы видим высокого худого человека, мы же не называем его «дылдой»? Правильно подбирать слова — это очень важно. Неприятно же, если полного человека назовут «жирным». Надо думать, прежде, чем что-то говорить. Русский язык очень богатый, синонимов в нем очень много. Например, меня оскорбляет слово «инвалидка». Это как-то не очень приятно звучит. Или калека — я себя такой не ощущаю. Человек — есть человек. Кто-то толстый, кто-то худой, кто-то хромой, у кого-то, извините, попа большая, кто-то рыжий, кто-то левша, кто-то не может ходить на руках, кто-то может. Просто случилось так, что человек болеет. — Как вам кажется, конфликтная ситуация на «Минуте славы» случилась, потому что члены жюри не смогли корректно сформулировать свою критику? — Думаю, конфликт можно было избежать. Если бы я на всех обижалась, скорее всего, ни к чему бы это ни привело. У меня было очень много случаев, еще до «Фактора А», до всей этой истории, когда мне говорили: инвалидам не место на сцене. Если бы я встала и пошла домой петь дома песни в караоке для родителей, меня бы сейчас не было здесь, меня бы не выбрали на конкурс «Евровидение». Это я говорю не в упрек Евгению, ни в коем случае, я понимаю его чувства, но, скорее всего, я бы иначе поступила. — Как бы вы поступили? — Я бы продолжила соревнования и показала бы следующий номер так, чтобы все просто офигели и сказали: «Вау-вау-вау, мы такого не ожидали». Саша Сулим