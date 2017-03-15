Метеостанции за неделю не обнаружили в воздухе Омска никаких загрязняющих веществ

Региональное министерство природы опубликовало результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Омске за период с 6 по 12 марта. Уровень основных загрязняющих веществ оказалась в норме. Превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.

Министерство поясняет, что речь идёт о загрязнителях, которые отслеживают стационарные посты региональной и федеральной наблюдательных станций. Таких станций в регионе девять, две из них работают в автоматизированном режиме. Этилмеркаптан в списке не значится.

Исследования проб воздуха на содержание специфических веществ метеорологи проводили специально — после жалоб граждан на химические выбросы 8—10 марта . Минприроды признаёт, что было выявлено экстремально высокое загрязнение атмосферы этилмеркаптаном — одорантом для топлива. Поиск виновника продолжается.

Отметим, что 14 марта омичи жаловались на второй выброс вещества с тем же запахом. Но пробы, содержащие этилмеркаптан, специалисты пока взять не смогли.