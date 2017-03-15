Метеостанции за неделю не обнаружили в воздухе Омска никаких загрязняющих веществ
Автоматические наблюдательные станции не способны определить этилмеркаптан, выбросы которого за последние дни отмечались дважды.
Автоматические наблюдательные станции не способны определить этилмеркаптан, выбросы которого за последние дни отмечались дважды.
Региональное министерство природы опубликовало результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Омске за период с 6 по 12 марта. Уровень основных загрязняющих веществ оказалась в норме. Превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.
Министерство поясняет, что речь идёт о загрязнителях, которые отслеживают стационарные посты региональной и федеральной наблюдательных станций. Таких станций в регионе девять, две из них работают в автоматизированном режиме. Этилмеркаптан в списке не значится.
Исследования проб воздуха на содержание специфических веществ метеорологи проводили специально — после жалоб граждан на химические выбросы
Отметим, что 14 марта омичи жаловались на второй выброс вещества с тем же запахом. Но пробы, содержащие этилмеркаптан, специалисты пока взять не смогли.