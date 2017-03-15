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14:13 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани могут увеличить время большой перемены

Департамент социального питания Казани попросил минобразования РТ увеличить длительность большой перемены, чтобы дети успевали поесть.

Источник: Аргументы и факты

Длительность большой перемены для более полноценного обеда может быть увеличена в Казани. С такой просьбой обратилась к министру образования РТ Энгелю Фаттахову директор Департамента продовольствия и социального питания Гузель Ананьева. По ее словам, в 2016 году прошло анкетирование родителей школьников. 86% родителей отметили, что дети не успевают получить горячее питание за перемену.

Также она сообщила, что многим школам требуется увеличить площадь столовой. «Школьная столовая — важное место социализации ребенка, и обстановка существенно влияет на общую оценку качества организации питания», — говорит Гузель Ананьева.

В свою очередь министр заявил о готовности содействовать в улучшении качества питания школьников.

Также в пилотном режиме в двух школах Казани запустили мобильное приложение, с помощью которого дети могут поставить оценку школьному блюду и голосовать за новые, писать отзывы. могут оценивать блюда школьных столовых, голосовать за новые блюда и оставлять отзывы. В результате будет создана интерактивная карта города с рейтингом школьных столовых, что позволит в будущем оперативно реагировать на недостатки. По мнению Энгеля Фаттахова эту идею нужно распространить на все школы.

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