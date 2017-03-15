В Казани могут увеличить время большой перемены
Департамент социального питания Казани попросил минобразования РТ увеличить длительность большой перемены, чтобы дети успевали поесть.
Департамент социального питания Казани попросил минобразования РТ увеличить длительность большой перемены, чтобы дети успевали поесть.
Длительность большой перемены для более полноценного обеда может быть увеличена в Казани. С такой просьбой обратилась к министру образования РТ Энгелю Фаттахову директор Департамента продовольствия и социального питания Гузель Ананьева. По ее словам, в 2016 году прошло анкетирование родителей школьников. 86% родителей отметили, что дети не успевают получить горячее питание за перемену.
Также она сообщила, что многим школам требуется увеличить площадь столовой. «Школьная столовая — важное место социализации ребенка, и обстановка существенно влияет на общую оценку качества организации питания», — говорит Гузель Ананьева.
В свою очередь министр заявил о готовности содействовать в улучшении качества питания школьников.
Также в пилотном режиме в двух школах Казани запустили мобильное приложение, с помощью которого дети могут поставить оценку школьному блюду и голосовать за новые, писать отзывы. могут оценивать блюда школьных столовых, голосовать за новые блюда и оставлять отзывы. В результате будет создана интерактивная карта города с рейтингом школьных столовых, что позволит в будущем оперативно реагировать на недостатки. По мнению Энгеля Фаттахова эту идею нужно распространить на все школы.