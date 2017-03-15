Спасатели предупредили о подтаявшем льде на Воронежском водохранилище

Сотрудники городского управления ГО и ЧС предупредили воронежцев о подтаявшем льде на нескольких участках водохранилища. Спасатели замерили толщину льда в среду, 15 марта.

По данным специалистов, самый толстый лед у Масловского затона (15 см) и парка «Алые паруса» (15 см), самый тонкий — у Железнодорожного моста (0 см) и Адмиралтейской площади (0 см). У Северного и Вогрэсовского мостов средняя толщина — 0−10 см. Сотрудники службы спасения нашли промоины под опорами всех мостов, а также рядом с ЛЭП, в районе водосброса ТЭЦ, в районе улицы Артамонова, парка «Дельфин».

По словам спасателей, рыбаков стало значительно меньше. Специалисты насчитали около 10 человек в районе Масловского затона и пару человек в парке «Дельфин».

Городская служба спасения предостерегла рыбаков и воронежцев от выхода на лед еще 6 марта. Тогда толщина льда достигла 20−25 см. Минимальная безопасная толщина льда для передвижения одного человека — 7−10 см. В случае ЧП следует звонить по бесплатному номеру 112.