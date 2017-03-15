В Белоруссии вернут советскую практику сдачи бутылок

На тот момент система имела много недостатков, как, например, большие очереди в пунктах приема, но о сегодняшние технологии позволяют избежать всех негативных моментов, отметил он. По мнению разработчиков стратегии, это позволит существенно повысить процент возврата в оборот ВМР, продолжил Шагун.

«Стратегия предполагает внедрение депозитной залоговой системы на потребительскую упаковку. Подобная система во времена СССР у нас была по возвратной стеклотаре. Мы покупали, например, бутылку минералки за 20 копеек. 12 копеек стоила сама бутылка — залоговая цена. Принеся ее в пункт приема стеклотары, мы возвращали 12 копеек назад», — сказал Шагун.

«Если сегодня мы возвращаем в оборот — по стеклянной бутылке больше, по ПЭТ-бутылке меньше — в среднем где-то 25−30% тары собирается и возвращается назад, то депозитная залоговая система позволяет вернуть до 80% тары. Причем это чистая хорошая тара, которая не попадала в контейнеры», — сказал начальник управления ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

«Это проект, конечно, страновой. Его нельзя внедрить в одном районе или городе. Срок внедрения такой системы оценивается в полтора-два года, но выгоды экологические от нее очевидны. Внедрение такой системы позволит примерно на 10% увеличить объемы использования коммунальных отходов. То есть с сегодняшних 15−16 до 25−26%», — подчеркнул он.

«Социальный эффект здесь, конечно, имеется тоже. Это и создание новых рабочих мест — разработчики оценили это где-то в полторы тысячи рабочих мест. Важно и то, что эта система не требует какого-то бюджетного финансирования. Это вполне коммерческий проект, который можно реализовать в Беларуси на принципах государственно-частного партнерства», — продолжил Шагун.

По его словам, подобный проект внесен и в госпрограмму «Комфортное жилье, благоприятная среда», утвержденную постановлением правительства в прошлом году. Срок внедрения — до 2020 года.