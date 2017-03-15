Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
15:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прямой рейс Иркутск-Санкт-Петербург запустят в 2017 году

Также увеличится количество рейсов в Москву, Пекин и Гонконг.

Открытие новых направлений авиасообщения запланировано в 2017 году в Иркутской области, сообщил зампред правительства региона Руслан Болотов на 48-й сессии Заксобрания сегодня, 15 марта. Он рассказал, что в этом году запустят прямой рейс Иркутск-Санкт-Петербург, а также участятся рейсы в Москву, Пекин и Гонконг. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В этом году запланировано открытие новых направлений: прямой рейс Санкт-Петербург — Иркутск — Санкт-Петербург, дополнительные рейсы на Москву в аэропорт Внуково. Планируется увеличение количества ежедневных рейсов в Пекин и Гонконг. Эти рейсы переходят на круглогодичную работу. Сейчас идут переговоры о рейсах с авиакомпаниями Японии и Китая», — сообщил Руслан Болотов.

Напомним, в 2016 году Иркутский аэропорт принял первый авиарейс из Шанхая. Расписание воздушной гавани пополнилось прямым регулярным рейсом из Шанхая. Авиаперевозчиком является китайская компания Juneyao Airlines.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Для Иркутска важно сохранить самобытность и историческое наследие – Юрий Коренев
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь