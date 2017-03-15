Прямой рейс Иркутск-Санкт-Петербург запустят в 2017 году
Также увеличится количество рейсов в Москву, Пекин и Гонконг.
Также увеличится количество рейсов в Москву, Пекин и Гонконг.
Открытие новых направлений авиасообщения запланировано в 2017 году в Иркутской области, сообщил зампред правительства региона Руслан Болотов на 48-й сессии Заксобрания сегодня, 15 марта. Он рассказал, что в этом году запустят прямой рейс
«В этом году запланировано открытие новых направлений: прямой рейс
Напомним, в 2016 году Иркутский аэропорт принял первый авиарейс из Шанхая. Расписание воздушной гавани пополнилось прямым регулярным рейсом из Шанхая. Авиаперевозчиком является китайская компания Juneyao Airlines.