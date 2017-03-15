Прямой рейс Иркутск-Санкт-Петербург запустят в 2017 году

Открытие новых направлений авиасообщения запланировано в 2017 году в Иркутской области, сообщил зампред правительства региона Руслан Болотов на 48-й сессии Заксобрания сегодня, 15 марта. Он рассказал, что в этом году запустят прямой рейс Иркутск-Санкт-Петербург, а также участятся рейсы в Москву, Пекин и Гонконг. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В этом году запланировано открытие новых направлений: прямой рейс Санкт-Петербург — Иркутск — Санкт-Петербург, дополнительные рейсы на Москву в аэропорт Внуково. Планируется увеличение количества ежедневных рейсов в Пекин и Гонконг. Эти рейсы переходят на круглогодичную работу. Сейчас идут переговоры о рейсах с авиакомпаниями Японии и Китая», — сообщил Руслан Болотов.

Напомним, в 2016 году Иркутский аэропорт принял первый авиарейс из Шанхая. Расписание воздушной гавани пополнилось прямым регулярным рейсом из Шанхая. Авиаперевозчиком является китайская компания Juneyao Airlines.