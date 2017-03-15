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14:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

ГИБДД Екатеринбурга открыла охоту на таксистов

Правоохранители отлавливают нелегалов и проверяют соблюдение правил перевозки пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

Рейд по контролю за работой таксистов организовала сегодня, 15 марта, ГИБДД Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Правоохранители проверяли документацию, законность использования опознавательных знаков такси, а также соблюдение водителями правил перевозки пассажиров. Проверка проходила на нескольких территориях: на площади 1905 года, на Привокзальной площади, около остановок общественного транспорта и на парковках возле торговых центров. На данный момент возбуждено восемь административных дел.

Стоит отметить, что незаконные действия таксистов в Екатеринбурге далеко не всегда ограничиваются лишь административной плоскостью. Так, 25 июля 2016 года водитель такси «Три десятки» Сергей Соколов умертвил свою 22-летнюю пассажирку Кристину Медведеву, отрезав ей голову и выбросив труп у одного из водоемов в микрорайоне Широкая речка. В январе 2017 года таксист в столице Урала сломал берцовую кость инспектору ГИБДД. При проверке документов он зажал окном своего автомобиля руку полицейского и поехал.

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