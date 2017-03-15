В Нижнем Новгороде суд временно закрыл кафе за антисанитарию

Суд временно закрыл кафе в Канавинском районе Нижнего Новгорода за антисанитарию, сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.

Прокуратура вместе со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе на улице Канавинской. В частности, помещения заведения не были оборудованы вентиляцией, система канализации кафе была совмещена с системой канализации жилого дома, залы содержатся неудовлетворительно, текущая уборка не проводится, на продукты у руководства не было документов и так далее.