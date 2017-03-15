В Нижнем Новгороде суд временно закрыл кафе за антисанитарию
Общепит в Канавинском районе приостановил деятельность на 90 суток.
Общепит в Канавинском районе приостановил деятельность на 90 суток.
Суд временно закрыл кафе в Канавинском районе Нижнего Новгорода за антисанитарию, сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.
Прокуратура вместе со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей выявила многочисленные нарушения
Решением суда предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение