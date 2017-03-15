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15:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде суд временно закрыл кафе за антисанитарию

Общепит в Канавинском районе приостановил деятельность на 90 суток.

Суд временно закрыл кафе в Канавинском районе Нижнего Новгорода за антисанитарию, сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.

Прокуратура вместе со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе на улице Канавинской. В частности, помещения заведения не были оборудованы вентиляцией, система канализации кафе была совмещена с системой канализации жилого дома, залы содержатся неудовлетворительно, текущая уборка не проводится, на продукты у руководства не было документов и так далее.

Решением суда предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Деятельность кафе приостановлена на 90 суток.

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