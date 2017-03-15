На западе Омской области в селе Рыжково объявлен режим ЧС

Глава Крутинского муниципального района Василий Киселёв объявил режим чрезвычайной ситуации в границах Рыжковского сельского поселения. Туда входят село Рыжково и деревни Колодцы и Верхний Яман. В селе Рыжково уже началось половодье: здесь подтопило 51 жилой дом и 73 подворий.

Как сообщает главное управление региональной безопасности Омской области, сейчас в сельском поселении строят временные сооружения для отвода воды. Региональное правительство выделило на аварийно-восстановительные работы 2,3 миллиона рублей. Строительство водоотводных сооружений планируется завершить к 27 марта. Эти меры должны защитить Рыжково от подтопления.