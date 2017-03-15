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15:10 (мск), источник: РИА Новости

В Британии доказали, что «правило пяти секунд» работает для упавшей еды

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Профессор Энтони Хилтон из Астонского университета (Бирмингем, Великобритания), доказал обоснованность так называемого «правила пяти секунд», которое предполагает, что упавшую на пол еду можно безопасно употреблять в случае, если ее подняли в течение пяти секунд, пишет газета Independent.

Источник: РИА Новости
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«Очевидно, что если на еде видна грязь, то ее нельзя принимать в пищу. Но наука показывает, что если никаких видимых признаков грязи нет, то шанс того, что на еду попали вредоносные бактерии за те несколько секунд, что она лежала на полу в помещении, очень мал», — заявил профессор Хилтон, который занимается изучением бактерий.

Однако ученый отметил, что риск все же есть. «Нельзя сказать, что бактерии никак не могут перебраться с пола на упавшую еду», — сказал Хилтон.

Проведенное Хилтоном исследование показало, что на количество вредоносных бактерий, попадающих на еду, могут влиять сразу несколько факторов: тип поверхности и вид еды, а также время, которое это еда находилась на полу.

Согласно опросу общественного мнения, из двух тысяч опрошенных 79% подтвердили, что хотя бы раз ели еду, упавшую на пол, пишет издание.

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