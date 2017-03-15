В Британии доказали, что «правило пяти секунд» работает для упавшей еды

«Очевидно, что если на еде видна грязь, то ее нельзя принимать в пищу. Но наука показывает, что если никаких видимых признаков грязи нет, то шанс того, что на еду попали вредоносные бактерии за те несколько секунд, что она лежала на полу в помещении, очень мал», — заявил профессор Хилтон, который занимается изучением бактерий.

Однако ученый отметил, что риск все же есть. «Нельзя сказать, что бактерии никак не могут перебраться с пола на упавшую еду», — сказал Хилтон.

Проведенное Хилтоном исследование показало, что на количество вредоносных бактерий, попадающих на еду, могут влиять сразу несколько факторов: тип поверхности и вид еды, а также время, которое это еда находилась на полу.

Согласно опросу общественного мнения, из двух тысяч опрошенных 79% подтвердили, что хотя бы раз ели еду, упавшую на пол, пишет издание.