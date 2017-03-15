Южноуральцы стали реже разводиться, но чаще задерживать выплаты по кредитам и ЖКУ

Южноуральцы стали реже разводиться, но чаще задерживать выплаты по кредитам и жилищно-коммунальным услугам — такие данные приводит Главное управление юстиции Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным ведомства, в 2016 году мировые судьи рассмотрели 13,2 тыс. гражданских дел о расторжении браков, что на 5,6% меньше, чем годом ранее.

«В то же время в прошедшем году значительно увеличилось число дел о взыскании долгов по договорам займа и задолженности по коммунальным платежам», — сообщили в пресс-службе.

О взыскании долга по договору займа в 2016 году в мировых судах рассмотрено 85,4 тыс. дел, рост к 2015 составил 32%, о взыскании задолженности по коммунальным платежам (до 50 тыс. рублей) — 85,5 тыс., что 16% больше, чем годом ранее.

В прошлом году незначительно снизилось число южноуральцев, лишившихся права управления транспортными средствами за административное правонарушение, — 16,3 тыс. человек.

«Что касается уголовных дел, то годовая статистика практически не изменилась», — сообщил начальник Главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков. По его словам, в прошлом году лишены свободы 687 человек, к исправительным и обязательным работам привлечены 4,5 тыс., штрафы наложены на 1,8 тыс. осужденных.