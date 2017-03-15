В Башкирии прохождение паводка будут контролировать шесть противоразмывных поездов

Поезда формируются на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак, Белорецк и Туймазы. В их составе — вагоны с песком и бутовым камнем, щебнем, а также комплекты аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Прогнозируется, что в этом году уровень воды на территории республиканского участка КбшЖД и может превысить многолетние значения.

Помимо подготовки противоразмывных поездов проведен целый ряд мероприятий к предстоящему паводку. Определены восемь наиболее сложных участков пути, насыпи и верхние строения дополнительно укреплены, организовано круглосуточное дежурство сотрудников дистанций. Во всех дистанциях пути проводятся комиссионные осмотры, железнодорожные предприятия обеспечиваются необходимыми укрепительными материалами.