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15:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прохождение паводка будут контролировать шесть противоразмывных поездов

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане прохождение паводка будут контролировать шесть противоразмывных поездов, сообщили в Башкирском регионе Куйбышевской железной дороги.

Поезда формируются на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак, Белорецк и Туймазы. В их составе — вагоны с песком и бутовым камнем, щебнем, а также комплекты аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Прогнозируется, что в этом году уровень воды на территории республиканского участка КбшЖД и может превысить многолетние значения.

Помимо подготовки противоразмывных поездов проведен целый ряд мероприятий к предстоящему паводку. Определены восемь наиболее сложных участков пути, насыпи и верхние строения дополнительно укреплены, организовано круглосуточное дежурство сотрудников дистанций. Во всех дистанциях пути проводятся комиссионные осмотры, железнодорожные предприятия обеспечиваются необходимыми укрепительными материалами.

В рамках подготовки к паводку планируется очистить от снега водоотводные сооружения, укрепить откосы насыпей и выемок, провести осмотр плотин. Снегоуборочные машины продолжают вывозить снег со станций. Все организационно-технические мероприятия завершатся до 20 апреля.

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