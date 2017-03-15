Днем 16 марта в Казани воздух прогреется до 4 градусов тепла

В ночь на четверг в столице РТ прогнозируется южный, умеренный ветер. Минимальная температура воздуха составит минус 4−6, при прояснениях до 8 градусов ниже нуля. Днем 16 марта направление ветра не изменится, воздух прогреется до 2−4 градусов тепла. На дорогах местами сохраняется гололедица.

17 марта в целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от минус трех до 8 градусов ниже нуля, при прояснениях до 13 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем составит от минус 2 до 3 градусов тепла. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.