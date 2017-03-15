Днем 16 марта в Казани воздух прогреется до 4 градусов тепла
(Город Казань KZN.RU, 15 марта). 16 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода. Осадков не предвидится.
(Город Казань KZN.RU, 15 марта). 16 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода. Осадков не предвидится.
В ночь на четверг в столице РТ прогнозируется южный, умеренный ветер. Минимальная температура воздуха составит минус 4−6, при прояснениях до 8 градусов ниже нуля. Днем 16 марта направление ветра не изменится, воздух прогреется до 2−4 градусов тепла. На дорогах местами сохраняется гололедица.
17 марта в целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и туман. Ветер