Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Зарубежный актер собрался в поход на советском автомобиле (фото)
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
09:31 (мск), источник: N + 1

Тюленьи усы помогут создать новые сенсоры для кораблей

Военные исследователи занимаются изучением строения и принципов работы тюленьих усов.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты из научной лаборатории Научно-исследовательского центра подводной войны ВМС США приступили к исследованиям вибрисс ластоногих — тюленей и моржей.

Читайте также
Тюлень с плюшевой игрушкой умилил интернет

Как сообщает Military.com, ученые полагают, что поняв устройство и принцип работы тюленьих усов, с помощью которых они могут почувствовать рыбу на довольно большом расстоянии и даже определить ее размеры, можно будет создать новые высокоточные пассивные сенсоры для кораблей и подводных лодок.

Тюлени, основу рациона которых составляет рыба, охотятся на нее, используя вибриссы в качестве своего рода сенсора: усы улавливают даже незначительные колебания воды, например, возникающие, когда рыба пропускает ее через жабры.

С помощью вибрисс тюлени и моржи могут охотиться не только днем, но и ночью, и даже в мутных водах при практически нулевой видимости. Основания вибрисс помещены в волосяную сумку, гасящую часть собственных колебаний животного и воспринимающую колебания усов. Обнаружив добычу тюлени поднимают усы; это увеличивает чувствительность вибрисс.

Ни одна из существующих систем обнаружения, используемых военными, не способна на такую чувствительность, на которую способны тюленьи усы.

Корабли и подводные лодки для обнаружения объектов противника в воде используют несколько способов, которые можно разделить на активные и пассивные. При активном способе обнаружения гидроакустическая система корабля излучает звуковой сигнал, а затем «слушает» его отражения. Пассивные системы улавливают шумы, издаваемые кораблями противника.

Наиболее перспективными считаются пассивные системы обнаружения. Дело в том, что они во время работы не излучают сигналов, по которым их можно было бы обнаружить. При этом пассивные системы имеют некоторые ограничения. Например, они не могут обнаружить подводную лодку противника, укрывающуюся на границе температурных слоев или возле дна и не издающую шумов.

Читайте также
На улицах тасманского города замечен тюлень-вандал

Новый проект ВМС США финансируется Научно-исследовательским управлением ВМС США. Сроки завершения разработок пока не определены. В ходе исследования ученые изучают строение вибрисс умерших тюленей. К настоящему времени исследователям удалось составить трехмерную модель тюленьего уса и распечатать его на 3D-принтере. Получившийся искусственный ус по своим характеристикам похож на ус животного. Теперь исследователи пытаются воспроизвести строение волосяной сумки, окружающей основание вибриссы.

Ранее немецкие зоологи выяснили, что обыкновенные тюлени способны обнаруживать придонных рыб, спрятавшихся в песке. Ученые выяснили, что животные могут улавливать вибриссами слабое движение воды, возникающее, когда рыбы пропускают ее через жабры, но сами при этом остаются неподвижными. В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что небольшие колебания воды, создаваемые самими тюленями или проплывающими мимо рыбами, не мешают животным чувствовать дыхание придонных рыб.

Василий Сычёв

Комментарии
1
Сергей Саморуков
" Ты зачем усы сбрил , дурик? " "У кого ?" (х/ф "Бриллиантовая рука")
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители США оказались склонны преувеличивать рост и силу афроамериканцев
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь