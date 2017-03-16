Тюленьи усы помогут создать новые сенсоры для кораблей

Как сообщает Military.com, ученые полагают, что поняв устройство и принцип работы тюленьих усов, с помощью которых они могут почувствовать рыбу на довольно большом расстоянии и даже определить ее размеры, можно будет создать новые высокоточные пассивные сенсоры для кораблей и подводных лодок.

Тюлени, основу рациона которых составляет рыба, охотятся на нее, используя вибриссы в качестве своего рода сенсора: усы улавливают даже незначительные колебания воды, например, возникающие, когда рыба пропускает ее через жабры.

С помощью вибрисс тюлени и моржи могут охотиться не только днем, но и ночью, и даже в мутных водах при практически нулевой видимости. Основания вибрисс помещены в волосяную сумку, гасящую часть собственных колебаний животного и воспринимающую колебания усов. Обнаружив добычу тюлени поднимают усы; это увеличивает чувствительность вибрисс.