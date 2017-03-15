Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Сбербанк в Киеве отреагировал на блокировку офиса украинцами
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
СМИ узнали размер компенсации Луческу в случае увольнения
Коварный матч для Карасева: анонс игры ЛЧ «Атлетико» — «Байер»
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
15:54 (мск), источник: Мослента

Фестиваль буддийской культуры пройдет в Москве

Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня счастья.

Источник: AP 2017

Третий Международный фестиваль буддийской культуры, приуроченный к празднованию Международного дня счастья пройдет в столице с 26 марта по 1 апреля 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 15 марта.

Читайте также
Парад трамваев пройдет в Москве 15 апреля

«Миссия Международного фестиваля буддийской культуры — изучение и сохранение в обществе знаний об истории, философии, культуре и искусстве российского и мирового буддизма, содействие международному культурному обмену, научной и образовательной деятельности, содействие в организации и проведении выставок, постоянных экспозиций, работа с музеями, проведение научных конференций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках фестиваля, столицу впервые посетит господин Дордже Пенджо, министр счастья Королевства Бутан. Он проведет открытую встречу, на которой расскажет, как уникальная государственная программа поддержки высокого уровня валового национального счастья помогла создать доверительные отношения между правительством и гражданами Бутана.

Праздник, к которому приурочен фестиваль, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Предложение о создании Международного дня счастья было внесено на рассмотрение в ООН Королевством Бутан и поддержано представителями всех 193 государств — членов ООН.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь