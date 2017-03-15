Фестиваль буддийской культуры пройдет в Москве

Третий Международный фестиваль буддийской культуры, приуроченный к празднованию Международного дня счастья пройдет в столице с 26 марта по 1 апреля 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 15 марта.

«Миссия Международного фестиваля буддийской культуры — изучение и сохранение в обществе знаний об истории, философии, культуре и искусстве российского и мирового буддизма, содействие международному культурному обмену, научной и образовательной деятельности, содействие в организации и проведении выставок, постоянных экспозиций, работа с музеями, проведение научных конференций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках фестиваля, столицу впервые посетит господин Дордже Пенджо, министр счастья Королевства Бутан. Он проведет открытую встречу, на которой расскажет, как уникальная государственная программа поддержки высокого уровня валового национального счастья помогла создать доверительные отношения между правительством и гражданами Бутана.

Праздник, к которому приурочен фестиваль, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Предложение о создании Международного дня счастья было внесено на рассмотрение в ООН Королевством Бутан и поддержано представителями всех 193 государств — членов ООН.