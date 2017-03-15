Пожилых красноярцев пригласили в спортзал
В Железнодорожном районе Красноярска открыт специализированный спортивный зал для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Железнодорожном районе Красноярска открыт специализированный спортивный зал для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Спортивный клуб работает на базе центра социального обслуживания населения, сообщили в
Все тренажёры в зале разработаны с учётом потребностей пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре Наталья Демидович. Она отмечает, что зал уже пользуется большой популярностью: «Люди всегда ходят к нам с большим удовольствием, важно, что кроме укрепления здоровья, они находят здесь ещё и дружеское общение».
Современное оборудование, которым оснащён зал, помогает восстанавливаться после перенесённых болезней (инсульта, пареза, остеохондроза, травм
«Пришла сюда давно, сопровождала
Специализированный тренажёрный зал («Бодрячок», Ладо Кецховели, 60) работает по будням с 8:00 до 17:00. Чтобы оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг, нужно обратиться в центр социального обслуживания населения Железнодорожного района по адресу: пр. Свободный, 53а, телефон для справок: