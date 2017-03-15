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17:36 (мск), источник: Newslab.ru

Пожилых красноярцев пригласили в спортзал

В Железнодорожном районе Красноярска открыт специализированный спортивный зал для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивный клуб работает на базе центра социального обслуживания населения, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Все тренажёры в зале разработаны с учётом потребностей пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре Наталья Демидович. Она отмечает, что зал уже пользуется большой популярностью: «Люди всегда ходят к нам с большим удовольствием, важно, что кроме укрепления здоровья, они находят здесь ещё и дружеское общение».

Современное оборудование, которым оснащён зал, помогает восстанавливаться после перенесённых болезней (инсульта, пареза, остеохондроза, травм опорно-двигательного аппарата), разрабатывать мышцы рук после переломов и парализации, тренажеры способствуют укреплению сердечнососудистой системы и улучшению кровообращения, а также позволяют улучшить координацию движений и помогают предотвратить нарушения работы мышц.

«Пришла сюда давно, сопровождала внучку-инвалида. Сейчас мне 64, но для зарядки возраст не имеет значения! Очень нравится здесь, все общаемся так, будто сто лет уже знакомы. Замечательная, дружеская атмосфера», — поделилась своими впечатлениями посетительница спорт зала Ольга Затолукина.

Специализированный тренажёрный зал («Бодрячок», Ладо Кецховели, 60) работает по будням с 8:00 до 17:00. Чтобы оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг, нужно обратиться в центр социального обслуживания населения Железнодорожного района по адресу: пр. Свободный, 53а, телефон для справок: 8 (391) 243−46−75.

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