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15:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Серовчан из дома с фекальным сталагмитом расселяют в трущобы

С меньшими «квадратами».

Cеровчан, проживающих в доме № 5 по улице Белореченской, где вырос сталагмит из фекалий, расселяют во временное жилье. Правда, квартиры, которые предоставляет администрация, не лучше прежних.

Так, местной жительнице Вере Якимовой предложили выбрать из двух вариантов — дом на Советской Конституции, заваленный мусором, в котором нет никаких благ канализации, а также общежитие на Каляева. Площадь последней жилплощади — всего 30 «квадратов» вместо существующих 46, пишет издание «Глобус».

Женщина написала отказ. Ей пояснили, что предложат еще один, последний вариант. Если горожанка откажется и от него, то других квартир не будет.

Четырехэтажка в Серове находится в ужасном состоянии. Она уже стоит в плане на снос, передает «Уралинформбюро». В подъезде дома вырос гигантский сталагмит из фекалий. По этому факту внесены представления и.о. главы администрации Серовского городского округа и директору ООО «УК «Федерация». На управляющую компанию завели административное дело по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений).

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