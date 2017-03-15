Серовчан из дома с фекальным сталагмитом расселяют в трущобы
С меньшими «квадратами».
С меньшими «квадратами».
Cеровчан, проживающих в доме № 5 по улице Белореченской, где вырос сталагмит из фекалий, расселяют во временное жилье. Правда, квартиры, которые предоставляет администрация, не лучше прежних.
Так, местной жительнице Вере Якимовой предложили выбрать из двух вариантов — дом на Советской Конституции, заваленный мусором, в котором нет никаких благ канализации, а также общежитие на Каляева. Площадь последней жилплощади — всего 30 «квадратов» вместо существующих 46, пишет издание «Глобус».
Женщина написала отказ. Ей пояснили, что предложат еще один, последний вариант. Если горожанка откажется и от него, то других квартир не будет.
Четырехэтажка в Серове находится в ужасном состоянии. Она уже стоит в плане на снос, передает «Уралинформбюро». В подъезде дома вырос гигантский сталагмит из фекалий. По этому факту внесены представления и.о. главы администрации Серовского городского округа и директору ООО «УК «Федерация». На управляющую компанию завели административное дело по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение