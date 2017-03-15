Нелегальное казино накрыли в Челябинске
Полиция продолжает борьбу с незаконным игорным бизнесом.
Полиция продолжает борьбу с незаконным игорным бизнесом.
В Челябинской области продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом.
Так, накануне, 14 марта, полиция накрыла казино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Заведение было обнаружено в здании на улице Энгельса в ходе специального рейда.
«Изъяты пять игровых столов, одна рулетка, 30 игровых аппаратов, более 10 тыс. фишек различных номиналов, 10 тыс. рублей, а также свыше двух тысяч долларов», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.
Оборудование передали на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.