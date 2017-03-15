Сурикаты омского Большеречья стали выходить из домика

Детёныши сурикатов, которые родились в Большереченском зоопарке, начали выходить из специального домика, сообщает ngs55.ru.

«Малышам, пол которых еще не определили, около трёх недель. Сурикаты родили их в домике, из которого малыши недавно начали выходить. Они надолго не выходят. Несколько раз могут выбежать, но буквально на несколько минут», — цитирует интернет-источник Наталью Болотову, заведующую информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка.

Малышей пока кормит мама, но они уже пытаются есть ту же пищу, что и остальное семейство. Сурикаты едят фрукты, овощи, творог и насекомых. Живут они в террариуме, где температура воздуха составляет около +30 градусов, уточняет сайт.