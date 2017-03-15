Чтобы добраться до больницы, жители Башкирии три часа чистили дорогу лопатами

Несмотря на то, что дороги ремонтировались в позапрошлом году, проезжая часть между деревнями Кучаш и Марийский Бикшик труднопроходимая, особенно в период с осени по весну. А этой снежной зимой дорогу завалило. Передвигаться можно лишь по одной полосе, и на протяжении 3 километров двум машинам никак не разъехаться. А по этой дороге ездят и школьные автобусы и скорая помощь.

Но не только территория между деревнями требует внимания, даже в Кучаше дороги чистят из рук вон плохо. Так, в один из недавних снежных дней, чтобы добраться до больницы, жителям деревни пришлось потратить три часа только на то, чтобы очистить от снега путь от одной улицы до другой.