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15:51 (мск), источник: PROUFU.ru

Чтобы добраться до больницы, жители Башкирии три часа чистили дорогу лопатами

В Калтасинском районе Башкирии, чтобы доехать до больницы, местным жителям пришлось три часа чистить дорогу лопатами, сообщает портал kaltasyzarya.ru.

Несмотря на то, что дороги ремонтировались в позапрошлом году, проезжая часть между деревнями Кучаш и Марийский Бикшик труднопроходимая, особенно в период с осени по весну. А этой снежной зимой дорогу завалило. Передвигаться можно лишь по одной полосе, и на протяжении 3 километров двум машинам никак не разъехаться. А по этой дороге ездят и школьные автобусы и скорая помощь.

Но не только территория между деревнями требует внимания, даже в Кучаше дороги чистят из рук вон плохо. Так, в один из недавних снежных дней, чтобы добраться до больницы, жителям деревни пришлось потратить три часа только на то, чтобы очистить от снега путь от одной улицы до другой.

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