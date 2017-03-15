В Башкирии в ближайшие два месяца родителям дошкольников пересчитают плату за детский сад

Родители, чьи дети посещают дошкольные учреждения, недовольны значительным повышением платы за детсады и отсутствием льгот. Дело в том, что в марте многие из них получили квитанции об оплате в полтора раза больше, чем в предыдущие месяцы. Особенно сильно эту разницу почувствовали горожане. В настоящее время возмущенные родители подготовили петицию, где главным требованием является возврат льгот.

В Министерстве образования РБ пояснили, что приостановка выплаты связана с изменениями в статье Закона об образовании, которые вступили в силу 1 марта. Однако само Постановление, регламентирующее порядок её предоставления, в настоящее время проходит правовую экспертизу и в ближайшее время будет подписано.

Претендовать на компенсацию по новым правилам будет один из родителей. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Всем, кто попадает под это условие, сделают перерасчет. Для справки: сегодня прожиточный минимум в республике составляет 8323 рубля. Таким образом, на компенсационные выплаты могут надеяться семьи, где на каждого члена приходится не более 12 485 рублей. Порядок предоставления выплаты останется прежним: за первого ребенка полагается 20 процентов компенсации, за второго — 50, а за третьего воспитанника детсада — 70 процентов.

Ранее право на получение компенсации имели все семьи, независимо от среднедушевого дохода на членов семьи. В дополнение к документам, которые были представлены родителями до 1 января 2017 года для получения компенсации, необходимо предоставить справку, что среднедушевой доход семьи ребенка не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения.

Справку можно будет получить в филиале (отделе) Центра социальной поддержки населения по месту нахождения детского сада, который посещает ребенок либо по месту жительства (регистрации) заявителя, со дня утверждения Постановления.

Срок предоставления справки родителями продлевается до 1 мая текущего года.