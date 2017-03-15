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15:57 (мск), источник: Афиша Daily

В Японии появился сервис по аренде фальшивых друзей для совместных селфи

Японская компания Family Romance запустила сервис по аренде ненастоящих друзей для совместных селфи, пишет Daily Mail.

Источник: Reuters
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Работает он следующим образом: заказчик выбирает понравившегося из каталога актера, после чего фейковые друзья встречаются в назначенном месте и делают совместные фото для публикации в социальных сетях.

Такая фотосессия длится два часа и обойдется в восемь тысяч иен (около 73 долларов).

Представители Family Romance считают, что такая услуга может быть востребована теми, у кого мало друзей, или, например, желающими досадить бывшему партнеру после расставания.

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