В Японии появился сервис по аренде фальшивых друзей для совместных селфи
Японская компания Family Romance запустила сервис по аренде ненастоящих друзей для совместных селфи, пишет Daily Mail.
Японская компания Family Romance запустила сервис по аренде ненастоящих друзей для совместных селфи, пишет Daily Mail.
Работает он следующим образом: заказчик выбирает понравившегося из каталога актера, после чего фейковые друзья встречаются в назначенном месте и делают совместные фото для публикации в социальных сетях.
Такая фотосессия длится два часа и обойдется в восемь тысяч иен (около 73 долларов).
Представители Family Romance считают, что такая услуга может быть востребована теми, у кого мало друзей, или, например, желающими досадить бывшему партнеру после расставания.