В Японии появился сервис по аренде фальшивых друзей для совместных селфи

Работает он следующим образом: заказчик выбирает понравившегося из каталога актера, после чего фейковые друзья встречаются в назначенном месте и делают совместные фото для публикации в социальных сетях.

Такая фотосессия длится два часа и обойдется в восемь тысяч иен (около 73 долларов).

Представители Family Romance считают, что такая услуга может быть востребована теми, у кого мало друзей, или, например, желающими досадить бывшему партнеру после расставания.