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16:14 (мск), источник: Водитель Петербурга

МЧС предупреждает о гололеде на дорогах Петербурга и Ленобласти

В четверг, 16 марта, на дорогах Петербурга и Ленобласти будет скользко. Обстановку также осложнят мокрый снег и дождь. Об этом предупреждает МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу, ночью в Петербурге ожидаются небольшой мокрый снег, небольшой дождь и местами гололедица на дорогах. Температура при этом будет колебаться от -1 до +1 градуса. Днем потеплеет до +3…+5 градусов. Ветер будет западный и юго-западный, 5 — 10 м/с.

В Ленобласти ночью мокрый снег и дождь обещают в большинстве районов, днём — местами. Также ночью и утром местами по региону ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, а днём — от нуля до +5 градусов и даже местами до +7 на западе.

Ветер в четверг в Ленобласти ожидается также западный и юго-западный, 5 — 10 м/с, а вот в пятницу обещают порывы до 15 — 18 м/с. На дорогах гололедица.

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