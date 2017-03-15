Свердловская прокуратура объяснила обвинения в атеизме Соколовского

Взорвавшая Сеть речь прокурора-обвинителя Верх-Исетского района Евгения Хохолкова в судебном процессе над блогером Соколовским была неправильно истолкована. В зачитанном обвинительном заключении говорилось о признаках экстремизма, которые заключались в отрицании существовании бога, однако это были слова эксперта, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловской прокуратуре.

В тексте акта была выдержка из экспертизы изъятого при обыске на съемной квартире Соколовского одного из многих видеофайлов под названием «Письма ненависти — Верующие». На основании просмотра ролика эксперт 25 января 2017 дал заключение о том, что в нем «обнаруживаются лингвистические признаки оскорбления мусульман: использование просторечной, грубой, экспрессивно окрашенной лексики. Также присутствует информация, содержащая признаки оскорбления чувства приверженцев христианства и ислама, формируемое через отрицание существования Бога, отрицание существования основателей христианства и ислама — Иисуса Христа и пророка Мухаммада». Пресс-атташе прокуратуры Марина Канатова уточнила, что Евгений Хохолков был обязан зачитать обвинительное заключение, что и было сделано 13 марта в Верх-Исетском суде.

Напомним, процесс по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании «шпионской» ручки с видеокамерой начался 13 марта и в тот же день слова господина Хохолкова стали бомбой. Комментаторы интерпретировали слова прокурора как обвинения в атеизме, что оскорбляет чувства верующих. При этом сам Соколовский признал, что был резок в выражениях, выразил готовность принести извинения и искупить вину исправительными работами. В среду, 15 марта, стало известно, что Екатеринбургская епархия уже предложила ему поработать во имя милосердия.