Свердловская прокуратура объяснила обвинения в атеизме Соколовского
Гособвинитель
Гособвинитель
Взорвавшая Сеть речь
В тексте акта была выдержка из экспертизы изъятого при обыске на съемной квартире Соколовского одного из многих видеофайлов под названием «Письма ненависти — Верующие». На основании просмотра ролика эксперт 25 января 2017 дал заключение о том, что в нем «обнаруживаются лингвистические признаки оскорбления мусульман: использование просторечной, грубой, экспрессивно окрашенной лексики. Также присутствует информация, содержащая признаки оскорбления чувства приверженцев христианства и ислама, формируемое через отрицание существования Бога, отрицание существования основателей христианства и ислама — Иисуса Христа и пророка Мухаммада».
Напомним, процесс по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании «шпионской» ручки с видеокамерой начался 13 марта и в тот же день слова господина Хохолкова стали бомбой. Комментаторы интерпретировали слова прокурора как обвинения в атеизме, что оскорбляет чувства верующих. При этом сам Соколовский признал, что был резок в выражениях, выразил готовность принести извинения и искупить вину исправительными работами. В среду, 15 марта, стало известно, что Екатеринбургская епархия уже предложила ему поработать во имя милосердия.