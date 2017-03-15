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17:41 (мск), источник: Pro Город Самара

При неблагоприятном развитии событий от паводка в области пострадают 18 тысяч человек

Совсем скоро в Самарской области установится тёплая погода, и снег будет таять ещё сильнее.

Как прогнозируют Приволжское УГМС, очищение ото льда Саратовского и Куйбышевского водохранилищ ожидается раньше на 5−6 дней. Саратовское водохранилище очистится примерно 11—16 апреля.

Малые реки Кондурча, Сок, Большой Кинель и другие начнут вскрываться примерно 25 марта. Как прогнозирует облМЧС, на реках Чапаевка и Большой Кинель возможны ледовые заторы. Но спасатели готовы ко всем превратностям стихии.

Как сообщил, замначальника ГУ МЧС по Самарской области Валерий Заворохин, в целом паводок в регионе полностью контролируется специалистами.

Втрорая этап начнется после сброса воды на Жигулевскую ГЭС. Самый большой приток ожидается на майские праздники. По худшим прогнозам, паводок может затопить дачные массивы. При самом неблагоприятном развитии событий пострадать может 75 населенных пунктов — это примерно 18 тысяч человек.

 — В принципе прогнозы оптимистичные. К сожалению, предсказать превратности погоды или экстренные ситуации не сможет никто. Максимальные значения могут увеличиться только в случае обильных осадков в период пиковых значений паводка или же в случае техногенной катастрофы, но это всё маловероятно, — рассказала начальник Приволжское УГМС Людмила Анурова.

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