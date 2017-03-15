По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров в зоне АТО не получают пенсий
По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров, которые живут на неподконтрольных украинскому правительству территориях, не получают пенсий с ноября 2014 года.
По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров, которые живут на неподконтрольных украинскому правительству территориях, не получают пенсий с ноября 2014 года.
Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада миссии за период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, передает УНН.
«Мы приветствуем усилия правительства улучшить доступ к реализации
Она выразила надежду, что доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека побудит правительство Украины обеспечить доступ к социальным выплатам каждому лицу, проживающему на неподконтрольных законной власти территории.
«Доклад побуждает правительство обеспечить, чтобы каждый имел доступ к социальным выплатам. Мы рекомендуем правительству разорвать связь между правом на получение пенсии и регистрацией статуса внутренне перемещенного лица», — подчеркнула Ф. Фрейзер.