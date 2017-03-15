Межведомственная комиссия МЧС проверит готовность Свердловской области к паводку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Сибирского регионального центра МЧС России оценит готовность Свердловской области к паводку. Задача специалистов — оказание методической помощи региону при подготовке к половодью и лесным пожарам, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«Комиссия приступила к работе. Специалисты проверяют готовность сил и средств региона, в том числе аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС по Свердловской области», — говорится в сообщении.

В частности, специалисты Сибирского регионального центра МЧС оценят подготовку к паводку в крупных городах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Первоуральске и Екатеринбурге. По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, на Среднем Урале уже разработан комплекс мер по подготовке и сопровождению безаварийного пропуска паводковых вод. В частности, в перечень населенных пунктов, расположенных в районах возможного затопления включены 211 населенных пунктов в 65 муниципальных образованиях. Из них подвержены подтоплению при прохождении весеннего половодья 136 населенных пунктов в 45 муниципальных образованиях.

По словам Кудрявцева, в систему наблюдения и контроля за паводковой обстановкой включены 118 органов и подразделений на региональном и муниципальном уровнях. Во время заседания врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко сообщил, что группировка сил и средств региональной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) составляет в 2017 году более 12 тыс. человек, 2,8 тыс. единиц техники и 105 плавсредств.

Ранее начальник отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра Уральского УГМС Нели Мирошникова сообщила, что паводок в регионах Уральского федерального округа (УрФО), согласно прогнозам гидрологов, в 2017 году должен пройти без особых осложнений. В большинстве водоемов Курганской, Свердловской, Челябинской областей ожидается превышение нормы по уровню воды от полуметра до метра, добавила она. По ее словам, ситуация в регионе складывается более благополучно, чем в 2016 году, когда в некоторых субъектах УрФО произошел самый сложный паводок за последние 40 лет.