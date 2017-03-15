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15:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Карстовый провал в Башкирии не представляет опасности для населения

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Карстовый провал в Башкирии не представляет опасности для местного населения, считают эксперты.

Большой участок земли ушел под землю на окраине деревни Новокулево в Нуримановском районе. Как сообщил заведующий сектором по делам гражданской обороны и ЧС администрации района Айдар Рахматуллин, в настоящее время на месте работают специалисты Минэкологии РБ, гидрологи, они изучают причину произошедшего, передает РБК-Уфа.

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Диаметр провала составляет 40 метров. Измерить глубину образовавшейся воронки не представляется возможным — ее затопило водой.

«Такие провалы происходят раз в пять лет. Для нас это не редкость, но на моей памяти этот — самый крупный, — рассказал глава местного сельсовета Булат Ханов. — Яма продолжает расширяться, но для жителей села она не представляет опасности — ближайший жилой дом находится в километре. Рядом был только дачный участок, где никто не проживал».

Во время провала были повреждены несколько опор линий электропередачи, на электроснабжении села случившееся никак не отразилось. Сейчас специалисты проводят демонтаж сети. Потенциально опасных объектов, газопровода в зоне происшествия не было. По словам ученых, карсты в республике достаточно хорошо изучены, поэтому такие провалы — не сенсация.

«Это вполне естественный процесс — подземные воды размывают растворимые породы, происходит обрушение, — прокомментировал кандидат геолого-минералогических наук Александр Смирнов. — Вокруг Новокулево множество воронок, пораженность карстами в этой местности выше среднего».

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