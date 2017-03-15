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17:48 (мск), источник: НИА Самара

Россельхознадзор: В Хворостянском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней

В Самарской области обнаружен очаг африканской чумы свиней.

Сегодня это подтвердили результаты лабораторных исследований. До настоящего времени на территории Самарской области ни одного очага африканской чумы свиней не было. Хотя со всех сторон Самарская область вот уже на протяжении нескольких лет окружена неблагополучными по АЧС территориями — Саратовская, Оренбургская область, Республика Татарстан, где данная болезнь уже внедрилась в окружающую природную среду — АЧС начали болеть дикие кабаны, которые постоянно мигрируют. Понятно, что в такой ситуации избежать заноса вируса АЧС практически не возможно.

Африканская чума свиней попала на территорию Самарской области в начале марта 2017 года. В одном из частных хозяйств Хворостянского района, в селе Гремячее, расположенном в 25 километрах от границы с Саратовской области (с
Духовницким районом, который является неблагополучным по АЧС) начали погибать домашние свиньи. На сегодняшний день в данном хозяйстве (ИП Глава КФХ Борзенкова Т. В.) пало 86 голов свиней из хозяйств.

У погибших животных был отобраны образцы патматериала на лабораторные исследования. И сегодня стали известны результаты анализов. Предварительный диагноз Африканская чума свиней у Хворостянских свиней подтвердился. Для окончательного подтверждения диагноза пробы были отправлены также в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» в г. Владимир.

В настоящее время, для купирования эпизоотического очага, проводятся все необходимые ветеринарно-санитарные и противоэпизоотические мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага африканской чумы свиней. В радиусе 5 километров от очага АЧС установлен карантин. Все трупы погибших животных уничтожаются путем сжигания, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

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