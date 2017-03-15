Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Директор «Евровидения» высказался об участии певицы РФ в конкурсе
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
СМИ узнали размер компенсации Луческу в случае увольнения
Коварный матч для Карасева: анонс игры ЛЧ «Атлетико» — «Байер»
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
15:57 (мск), источник: Мослента

Робот-огородник Цветочный Вася появился в «Аптекарском огороде»

Работать в Ботаническом саду МГУ необычный сотрудник начнет 22 марта.

Источник: Агентство «Москва»

Первый в России робот-огородник Agro-Bot появился в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Работники сада уже дали новому сотруднику имя — Цветочный Вася. Работать по специальности он начнет 22 марта, сразу после закрытия выставки «Репетиции весны». Об этом говорится в пресс-релизе Ботанического сада МГУ, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 15 марта.

Читайте также
В московской подземке появился робот-помощник

«Вплоть до 22 апреля посетители смогут посмотреть, как Цветочный Вася сажает семена, ухаживает за растениями, уничтожает сорняки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас робот находится на стадии тестирования и доработки.

В ближайший месяц гости «Аптекарского огорода» также смогут познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования. Кроме того, для гостей сада запланированы мастер-классы по нейротехнологиям, конструированию и робототехнике.

Agro-Bot — разработка центра молодежного инновационного творчества «Цифровой дом» (ЦМИТ).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь