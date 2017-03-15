Робот-огородник Цветочный Вася появился в «Аптекарском огороде»

Первый в России робот-огородник Agro-Bot появился в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Работники сада уже дали новому сотруднику имя — Цветочный Вася. Работать по специальности он начнет 22 марта, сразу после закрытия выставки «Репетиции весны». Об этом говорится в пресс-релизе Ботанического сада МГУ, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 15 марта.

«Вплоть до 22 апреля посетители смогут посмотреть, как Цветочный Вася сажает семена, ухаживает за растениями, уничтожает сорняки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас робот находится на стадии тестирования и доработки.

В ближайший месяц гости «Аптекарского огорода» также смогут познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования. Кроме того, для гостей сада запланированы мастер-классы по нейротехнологиям, конструированию и робототехнике.