Робот-огородник Цветочный Вася появился в «Аптекарском огороде»
Работать в Ботаническом саду МГУ необычный сотрудник начнет 22 марта.
Работать в Ботаническом саду МГУ необычный сотрудник начнет 22 марта.
Первый в России
«Вплоть до 22 апреля посетители смогут посмотреть, как Цветочный Вася сажает семена, ухаживает за растениями, уничтожает сорняки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас робот находится на стадии тестирования и доработки.
В ближайший месяц гости «Аптекарского огорода» также смогут познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования. Кроме того, для гостей сада запланированы