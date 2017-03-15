Из теплиц Красноармейского района «извлекли» 70 гастарбайтеров
Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 118 тыс. рублей, 12 человек ждет депортация.
Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 118 тыс. рублей, 12 человек ждет депортация.
В одном из тепличных хозяйств Красноармейского района (Челябинская область) нашли нелегальных мигрантов — части из них грозит выдворение из страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«В ходе проведенной операции в ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области доставлено 70 иностранных граждан. Выявлено 59 нарушений миграционного законодательства: из них 35 — нарушение режима пребывания в РФ, 24 — незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в стране», — говорится в сообщении.
В отношении 12 иностранных граждан готовятся материалы в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации.
Нарушителям выписаны административные штрафы на общую сумму 118 тыс. рублей.