Волгоград показал пустой стенд на международной выставке «Интурмаркет» в Москве

В числе представивших свой туристический потенциал регионов на выставке была и Волгоградская область. Однако стенд волгоградского региона на фоне прочих смотрелся весьма удручающе, сообщает ВДТВ.

Фото волгоградского стенда на выставке «Интурмаркет-2017» на своей странице в Facebook опубликовал ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко. На снимке отчетливо видны стол и два стула. Дополняют картину два буклета, которые, возможно, к Волгоградской области никакого отношения и не имеют. В том же сообщении Ващенко продемонстрировал, как выглядели стенды прочих субъектов РФ.

Отметим, что в региональном Агентстве развития туризма данный конфуз объяснили тем, что ошибку в размещении выставки допустили организаторы выставки. Выяснилось также, что администрацией региона средств на участие в «Интурмаркете» предусмотрено не было.