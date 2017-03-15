Волгоград показал пустой стенд на международной выставке «Интурмаркет» в Москве
15 марта в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017».
15 марта в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017».
В числе представивших свой туристический потенциал регионов на выставке была и Волгоградская область. Однако стенд волгоградского региона на фоне прочих смотрелся весьма удручающе, сообщает ВДТВ.
Фото волгоградского стенда на выставке «Интурмаркет-2017» на своей странице в Facebook опубликовал ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко. На снимке отчетливо видны стол и два стула. Дополняют картину два буклета, которые, возможно, к Волгоградской области никакого отношения и не имеют. В том же сообщении Ващенко продемонстрировал, как выглядели стенды прочих субъектов РФ.
Отметим, что в региональном Агентстве развития туризма данный конфуз объяснили тем, что ошибку в размещении выставки допустили организаторы выставки. Выяснилось также, что администрацией региона средств на участие в «Интурмаркете» предусмотрено не было.
Андрей Ващенко прокомментировал данное сообщение следующим образом: «Такой резонанс вызвала публикация фото с пустым стендом нашего региона на международной выставке в Москве! Представителям агенства неприятно. А как представителям нашего региона было перед коллегами? Мне кажется, необходимо обеспечить присутствие на всех международных и межрегиональных выставках в Москве. На недавний выезд наших отельеров в Москву, организованный волгоградским отделением РГА и ассоциацией туризма, пришло более 50 представителей туроператоров! Если нет денег, надо думать головой! Наймите