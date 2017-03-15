В Воронеже деревья пересчитают и возьмут под контроль

План инвентаризации зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж на 2017−2019 годы утвержден администрацией города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе мэрии. В план включены центральные улицы областного центра.

Как сообщается, в рамках инвентаризации деревья будут подвергнуты учету, им будут присвоены номера. В топографическую основу будут внесены координаты расположения деревьев, определено их качественное состояние и даны рекомендации по уходу. Реестр деревьев будет составлен также по каждой улице.

Как рассчитывают в мэрии, данный план позволит взять под контроль сохранность зеленых насаждений, а также планировать работы по реконструкции зеленого фонда — то есть, по обрезке, уборке аварийных деревьев, высадке саженцев.

В текущем году запланировано обследование зеленых насаждений на 60 улицах. Данные работы будут выполнены специализированной организацией, выбранной на конкурсной основе.

Как отмечает ИА REGNUM, ситуация с вырубкой зеленых насаждений в Воронеже в последнее время — плачевная: об этом говорят экологи, подтверждают в прокуратуре, признают и в мэрии. Как рассказала в середине 2016 года в беседе с корреспондентом агентства о. руководителя управления экологии Воронежа Наталья Ветер, только за 2015 год управление экологии Воронежа направило в отделы полиции и прокуратуру материалы по 49 случаям, при которых было вырублено почти три тысячи деревьев. Общий ущерб от этих действий составил более 30 млн рублей. Из 49 случаев уголовными делами стали только 25, в возбуждении остальных было отказано — нередко по причине «отсутствия состава преступления».

Один из вопиющих случаев — вырубка 59 каштанов на бульваре Победы. Деревья посадили при проведении благоустройства территории новостроек в 2010 году, а в конце февраля этого года неизвестные вырубили деревья.